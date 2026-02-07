〈「そんなには覚えていないですよ」「そうなんだ!?」棋士の“記憶力神話”を増田康宏八段が否定するワケ〉から続く

第51期棋王戦で藤井聡太棋王に挑戦する増田康宏八段（28）と森下卓九段（59）の“師弟対談”が実現した。10代の頃の増田は才気あふれる四段で、「師匠の考え方は古い」と真っ向から反発を見せていた。

前回の「師弟」取材から8年が過ぎ、増田はA級棋士となり、タイトル挑戦も経験した。今、二人は何を思うのか。師弟ゆえの本心がぶつかり合う対話と森下の独白をお届けする。



森下卓九段

棋譜並べの成果

増田 （棋力を伸ばす方法として）棋譜並べはどうですか？

森下 自分は中原先生、米長先生の棋譜を随分並べましたが、それは序盤を知ろうとしたわけではなく、中終盤のためでした。

増田 先生に教えてもらった棋譜を並べて書く勉強法はすごくいいと思います。

森下 え!? 康宏君は「あれがなかったらもっと早く強くなれた」と言ってなかった？

増田 いやいや、あの頃の発言はさすがに（笑）。考え方が幼かったので、最先端のことをやれば勝てると思っていたのですが、意外とそうではないと気づいた部分もあります。

森下 根気はいりますが、よく覚えることは間違いないです。ただ、現在のAI時代にも生きてくるのかな？

増田 生きてくると思うんです。僕は2022年ぐらいからまた力を入れてやるようになり、強くなった実感があります。

森下 え！ またやり始めたの？ でも棋力は上がったとしても、最新型に対応できるかどうかは別の問題じゃない？

増田 それで負けてしまうことはあると思いますが、強くはなりますよね、間違いなく。

森下 私は康宏君に悪い方法を教えてしまったかと思っていたんだけど。

増田 書き留めるのはすごく良いと思っています。

森下 お坊さんが写経をするじゃないですか。書き写しながら頭の中で経文を読んでいると思うんですよ。心の中で唱えることがすごくいいんだろうなと、歳をとってきてより感じるんです。

増田 それが一番実戦的な勉強法じゃないですか。

森下 でも他にやっている人はいるのかな。

増田 聞かないですね。一人で家にこもって書き写しているのは孤独を感じます。側から見たら頭がおかしく思われそうじゃないですか（笑）。妻が部屋に入ってきたときに積まれたノートを見て、びっしり棋譜が書き込まれていることに驚いていました。

森下 でも20代半ばからまた始めるって、すごくないか。10代前半の少年ならともかく、トップ棋士の一人がやるというのは。

増田 これをやったら勝てると思わないとできないですね。それに2021年頃、僕はB級2組でしたが本当に並の棋士でしたし、それをやらなかったら全然今に至れていなかった気がします。

長期型と短期型

森下 19歳から20歳になる頃、将棋に勝つことだけがすべてだと思っていました。順位戦で上がれなくて、なんで俺がC級2組なんだと。他の棋戦で勝ちまくっていたので、はっきり言ってA級よりも自分の方が全然強いと思っていたわけです。その怒りが抑えても、抑えても止まらなかった。

増田 先生は怒りをバネに勝てたんですね。僕の場合は怒りだけではなんとかならなかったんですよ。

森下 許せんという気持ちがすごくて、将棋の勉強しかしていないわけだから。

増田 僕はやる気だけでは勝てなかったんです。結局、自分の場合はトレーニングの理論がしっかり組み込まれていないと結果を出せないタイプだったので、がむしゃらにやってもあまり結果が出なかったんです。

森下 私はどれだけ量をこなして、密度が濃いことがすべてだと思っていました。奨励会時代は午前3時に起きて水をかぶり、将棋の勉強に打ち込みました。プロになってからは19歳からの5年間、常に集中、集中と自分に言い聞かせていた。それが20代後半くらいから、いくら集中しようとしても上の空になっている自分に気がついて。

増田 確かにそのやり方は継続性が難しいですよね。

森下 本当に短期決戦のやり方でした。今でも頭重感というか、漬物石が頭に乗っている感覚があって、お医者さんにその時に脳や身体を酷使し過ぎた後遺症じゃないですかと言われました。血流が悪くなったらしいんですね。

増田 僕は逆に先生のように短期集中型の勉強はできないです。それでは結果が出せない。20歳くらいの時に一生懸命にやっても、タイトル挑戦とか全然いかなかった。一方で、棋士になってすぐに結果を出す方もいらっしゃるじゃないですか。

森下 確かに郷田（真隆）さんもそうだし、（弟弟子の）深浦（康市）も新四段で全日本プロトーナメントを優勝したりしました。

増田 多分僕は長期型の取り組みタイプだと思うんです。周りからは情熱があるようには見えないと思いますけども。

師としての想い 森下卓「無視は尊敬に勝る」

あまり良くない言葉ですけど、“負け下”というのがあるんです。私は羽生さんに散々負かされたので、やる前から負けるような気がしてしまう。なんでこんなポカをするのか、そんな手を指すのか、はなはだわからなかったんですが、やっぱり“負け下”になっていて、負ける方に負ける方に持っていくというのを自分は感じたんです。

藤井君が強いってみんな言うんですけど、それは大丈夫なのかと思いますね。

西洋に「無視は尊敬に勝る」という言葉があるんだそうです。尊敬するよりも無視した方がいいってことなんです。ポーズであれ、本心であれ、そういうのはやはり自己暗示にかかりますし、周りもそう見てしまうので。中国や韓国の囲碁棋士は、そんなことは一切言いません。もう倒すべき敵でしかないわけです。だから尊敬するっていうのはどうなのか。周りだって藤井君の方が格上なんだという認識になるじゃないですか。何も言わずにひたすら打ち込む方がいいんじゃないかな。

私が一番勝っていた頃、3年間で161勝したことがあるんです。なんとしても勝つんだと必死でした。増田にはそういう気概は感じない。是が非で頑張らなくても、ここまで積み上げてきたというのは、やはり増田は才能が違うのだと思います。藤井君に全然負けていない。

ただ、このまま淡々とした姿勢で行くのはどうなのでしょうか。あるプロゴルファーは「ねじ込んででも入れるという気持ちが一番大事だ」と言っていました。永瀬君とかは、その気持ちが強いんじゃないですかね。

2012年の8月7日に、私と永瀬君で銀河戦の予選を戦ったんです。彼はまだC級2組で振り飛車党でした。私が明らかに勝勢の局面になったのですけど、永瀬君が凄い顔をして頑張っているんですよ。泣きそうなくらいに歯を噛み締めて。それを見て、ああ、俺もこんなに打ち込んだ時があったなと……。

自分の子供みたいな年齢ですよね。情が入ったわけじゃないですが、見ていて堪らなくなり、私は時間を残して逆転負けしてしまったんです。憐憫もあり、そこまで将棋に打ち込めるんだなという羨ましさもあり。あの将棋は忘れられない一局です。

その帰りに、神宮橋にあった蕎麦屋さんに一人で入りました。こんな負け方をするようじゃ、俺もダメだなと思いながら、ふと、癌で療養中の米長先生に電話してみたくなりました。普段はほとんど出られることはなかったのですけど、その時は通じたんです。「すぐ来られるか？」と言われてご自宅に伺いました。先生は穏やかにされていて、今後の将棋界についてお話しされました。自分はまだまだという気持ちと、やはりもう厳しいのかという諦めと両方あった気がします。

かつての米長先生は憧れでした。私は先生が名人を獲る前の45〜50歳までを目の当たりにさせてもらいましたから。あの5年間というのはすごい時間でした。先生が45歳のときに私は22歳で、自分でも一番激しい感情で将棋に打ち込んだ時期でした。

師匠の後援会

私が18歳のときに師匠の花村先生（元司九段）が亡くなりました。後援会の方々がたくさんいらっしゃったんです。師匠が活躍された頃はまだ対局料も賞金も安くて、将棋一本に打ち込んでも、それだけでは生活できなかった時代でした。だからタニマチの存在が必要だったんですね。そうした方々の支えがあって将棋界は成り立つことができたのです。花村先生は私が奨励会の頃から後援者に紹介してくださいました。指導対局を勤めさせていただき、ご年配の方々からいろんなことを教わりました。

師匠が亡くなってからは、そのお付き合いの縁は私に受け継がれました。色々な方からお声がかかり、酒席に招かれるんです。ときには「今から来られないか？」ということもありました。

ただ、私が棋士になった頃には対局一本に打ち込むのが一番望ましい時代になっていたんです。20代で最も将棋に集中していた時期でした。対局も多く、少しでも勉強したいし、身体を休めたい。それでも私には、お誘いを断ることはできませんでした。師匠の代からお世話になってきましたし、ご好意で言ってくださることでしたから。支えてくださった方々に、このような言い方をするのは大変申し訳ないのですが、対局との両立で一番悩んだことでありました。私からは変えられないことだったのです。それは40代後半頃までずっとありました。

実は増田を会に連れて来いと言われたことが幾度となくあったんです。私は「増田はまだ修行中の身ですから」と、ずっとかわしてきました。ちょっと飯でも行こうじゃないかという誘いも全部断ってきました。増田に自分の人間関係を背負わせることは、決してしてはいけないと思っていましたので。とにかく将棋一本に打ち込ませてあげたかった。花村先生時代からのご縁は、古き良き将棋界の慣習でありましたけれども、私の代で終わりにするつもりです。

弟子に見る夢

増田が「才能よりもプロになってからの努力が大きい」と話したのには、唸らされました。少年時代の努力も大事だけれども、やっぱりプロになってからの時間の方が大きな意味を持つというは、なるほど、その通りだと思います。

前回の「師弟」の取材から、もう8年も経ちましたか。増田は将棋で壁に当たり、結婚をして、人間的にも随分成長したと思います。ただ棋士というのは、それがいいのかどうか、難しいところもありまして。10歳の増田は、15歳の増田とは違ったように。

彼が中学1年の頃に、どこか将棋一本ではないように感じました。何を迷っているのかと思ったのですが、それは増田なりの感性があってのことだったのでしょう。私は彼が入門した頃から、自分の持てるものはすべて伝えてきたつもりですが、適性や考え方は成長と共に変わっていきます。それをどう受け止めて活用していくかは、その時の本人の考え方次第になります。

私は10歳の増田を見たときに、羽生さんの後を継ぐのはこの少年以外にいないと思いました。それまで3人弟子を取りましたが、奨励会という厳しい世界で去っていき、もう弟子を取るつもりはなかった。でも八王子将棋クラブの八木下征男さんから増田の棋譜を送ってもらったときに、こんな凄い少年がいるのかと驚かされたのです。

本来なら今の藤井君の位置に、増田がいても、私は何の不思議もありません。増田ならできなくはないと思いますね。ただ、藤井君は迷うことなくここまで歩んできた。増田はもう28歳になっているので、それをどうやって今から押し返していくか。本気でタイトルを狙うならば大きなテーマなんじゃないでしょうか。

2025年3月11日、森下はデビュー以来の公式戦通算1000勝を達成した。史上12人目の偉業であり、タイトル無冠の棋士では初めてのことだった。大きな会場での祝いの会は行わず、親しい者たちが集まっての会が都内で2度開かれた。増田はそのどちらにも出席し、ベネチアン・グラスを記念に贈った。婚約者と行ったイタリア旅行で、二人で師匠のために選んだものだった。森下はそのグラスにウイスキーを注ぐことを楽しみにしている。

