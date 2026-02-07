〈「『いいケツしてる』と現場で…」「胸にスッと手が入ってきて」グラビアで大ブレイクしたインリン（49）がセクハラ被害を告白したきっかけ〉から続く

2025年9月、デジタル写真集『BACK TO THE M』（小学館）を発売し、49歳でグラビア界への復帰を果たしたインリンさん。現在は生まれ故郷の台湾で、3児の母として家事や育児に追われる多忙な日々を過ごしています。

【特別グラビア】「49歳に見えない」カメラの前で見せた“圧倒的美スタイル”…大胆写真集も話題になった、インリンさんの写真をすべて見る（写真多数）

2000年代のグラビア界で「エロテロリスト」と呼ばれ、唯一無二のポジションを築いていたインリンさん。当時、世間からの反応に感じていたこと、そして今回のグラビア復帰を決断した理由とは――。（全2回の2回目／最初から読む）



インリンさん ©︎橋本篤／文藝春秋

◆◆◆

「素の私はグラビアと違います」という空気を出していた

――前編のインタビューでは、過去のセクハラ被害についてもお伺いしました。当時のグラビア界には「我慢するのは当たり前」といった雰囲気があったのでしょうか。

インリン もちろん本来は純粋にいい写真を撮ってほしくてグラビアの世界に入ってきた人ばかりですよ。でも、仕事を取るためにセクハラを我慢していた人もいたし、そこに便乗する男性もいました。

私の衣装は過激なものが多かったので、性的な言動をしてもOKと勘違いする人がいたかもしれないけど……。当時は「素の私はグラビアのイメージと違います」っていう空気は無意識に出していたのかな。

だから、テレビでご一緒させていただいた方たちからすると、どこか近寄りがたい雰囲気があったと思うし、あんまり誘われなかった。全然モテなかったです。

ネット掲示板に汚い言葉を書き込まれて…

――当時のインリンさんは、他のグラビアアイドルとは一線を画す存在として、どこか異質に見られていたと思います。

インリン ネット掲示板の全盛期で、たくさんスレッドが立っていましたね。

――そうなんですね。どんな書き込みがあったのでしょうか。

インリン グラビアを見たい人は、どちらかというと癒し系とか可愛い系が好き。清純そうな女の子を好むと思うんですよ。でも、私はそういうタイプじゃなくて、「女性の自立」とか「強さ」を出していました。

そうすると、「そういうのはいらないからケツ出せ」「そんなんじゃ俺のは勃たないよ」といった汚い言葉を書かれることがあって。私は台湾人で国籍も違うから、差別的なことを書かれたこともありました。

私のスレッドがたくさんあって、すごく盛り上がってるんですよ。仕事の合間にバーっと書き込みを見て、翌日見ると「また増えてる！」っていう。

アンチの人に「ありがとう」と言いたいワケ

――自分から覗き込んでいたんですね。

インリン チェックしてましたね。私の話題で盛り上がっているスレッドを見て、「なんか私、有名人みたいだな」って思ったり（笑）。

でも、自分の名前が話題に上がるのは悪いことじゃないというか。話題にならないより、話題にしてくれた方がいいかなと思うこともあったし。あと、アンチの人たちに、たまに「ありがとう」って言いたくなるときもあったんです。

――というと？

インリン たとえば、あるとき「言葉遣いが変」「汚い言葉を使っていて幻滅した」と書かれたことがあって。その時はまだ、日本語の使い方を完全に理解できているわけじゃなかったので、「あぁ、こういう言い方はダメなんだ。次から言わないようにしよう」と学ぶことができました。

でも、ネガティブな書き込みばかり見ているのもよくないから、現場で褒めてもらったりとか、イベントで写真集がたくさん売れて増刷になったりとか、そういう嬉しいこともありながら、なんとなくバランスをとっていた感じですね。

なぜ49歳でグラビアに復帰したのか

――最近でもSNSはチェックしていますか。

インリン 最近はあんまり見てないですね。子どもが生まれてから忙しくて、今は家族中心の生活になっているし。SNSを見ない方が気持ちは安定するのかなって思って。

――インリンさんは2023年にも写真集を刊行されていて、そのときは「14年ぶりで最後のグラビア写真集」と宣言されていました。今回、新たに写真集を出した経緯は？

インリン 2023年に写真集を出したときは、もうやることはやったし、年齢的にももう最後にしようと思っていたんです。でも、現在のマネージャーが以前お世話になった写真家の方と再会した際、たまたま私の名前が挙がったそうで。そこから今回の写真集の話になったんですね。

私もすごくお世話になった写真家の方で、写真のテイストも大好きだし、また会いたいし撮ってもらいたい。そんな感じで、今回シレッと戻ってきました（笑）。

2年半ぶりのM字開脚は「股関節が硬くなったのか…」

――みなさん待ち望んでいたと思います。撮影までどれくらい準備期間がありましたか？

インリン 今回の話が決まってから、3週間後には撮影をしていました。

――すごいスピード感ですね。普段から体型維持などはされているのでしょうか？

インリン そうですね。あんまり体重が増えないようにしています。増えても3キロが限度にしていて、「そろそろまずいな」って思ったら落とすようにしていました。あとは筋トレやダイエットで調整して。

――49歳でのグラビア撮影ということで、以前との違いを感じることはありましたか。

インリン 撮影中、皆さんが「以前よりヒップラインがいい」と言ってくださったのは嬉しかったですね。お腹は出産しているのでたるみがありますが、そこはポーズで工夫して。

昔は毎日グラビア撮影が入っていた時期もあったんですけど、今回は2年半ぶりとはいえ久しぶりだったので、スイッチが入るまで戸惑いがありました。

でも、徐々に勘を戻していって、後半は指示がなくて自然とポーズが取れるようになってきたのかなと思います。

――今回の写真集でも「M字」は健在だったそうですね。

インリン 今回も「M字」をしました！ 股関節が硬くなったのか、前ほどは足が開かなくなっているんですけど（笑）。

――インリンさんといえば「M字開脚」のイメージは強いです。

インリン 今でもときどき「M字」を求められることがあるし、昔は道端でもよく言われましたよ。

普通に道を歩いているだけで、知らない人が「M字だよ！」と言ってポーズを見せてきたり。私を見つけた酔っ払いの人が「インリンさん！ これでしょ、これ！」と言いながら、M字を見せてくれたこともありました。

――今後グラビアはいつまで続けていきたいですか。

インリン オファーが来るのはやっぱり嬉しいんですよ。以前のような自信はあまりないのですが、年齢を重ねてもグラビアは大好きなので、自分に合うコンセプトであれば、是非また挑戦してみたいです。

撮影＝橋本篤／文藝春秋

（松永 怜）