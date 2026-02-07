IMP.が4月13日(月)に5thシングル「INVADER」をリリースすることが決定した。2月25日(水) 20:30より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートする。

現在、初のアリーナツアー＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞を開催中のIMP.。5thシングル「INVADER」にカップリング曲として収録される「STRANGER」は、メンバーの基俊介が出演するドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／3月10日(火)〜放送開始）のエンディング主題歌に決定しており、ドラマ放送前日の3月9日(月)0時より先行配信される。

5thシングル「INVADER」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。Blu-ray初回生産限定盤Aには、『INVADER (Music Video) Behind The Scenes』が、初回生産限定盤Bには、『INVADER CD Jacket / Booklet Behind The Scenes』が収録されている。

■5thシングル「INVADER」

2026年4月13日(月) 発売

予約受付期間：2月25日(水) 20:30〜3月16日(月) 21:59 ■初回生産限定盤A ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0775X 商品仕様

スリーブジャケット仕様 (Type A) / 16P歌詞ブックレット (Type A) 収録内容

【CD】 INVADERSTRANGERDancin’ in my head INVADERSTRANGERDancin’ in my head 【Blu-ray】

INVADER (Official Music Video) Behind The Scenes ■初回生産限定盤B ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0776X 商品仕様

スリーブジャケット仕様 (Type B) / 16P歌詞ブックレット (Type B) 収録内容

【CD】 INVADERSTRANGERMagic INVADERSTRANGERMagic 【Blu-ray】

INVADER CD Jacket / Booklet Behind The Scenes ■通常盤 ＜CD＞￥1,320 (税込) / TBCT0777 商品仕様

12P歌詞ブックレット 収録内容

【CD】 INVADERSTRANGERWolf SwagLove In Love INVADERSTRANGERWolf SwagLove In Love

◾️＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞ ◆兵庫公演

1月10日（土）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演17:30

1月11日（日）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演13:00 / 17:30

1月12日（月・祝）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演13:00 ◆神奈川公演

1月21日（水）神奈川/横浜アリーナ 開演18:00

1月22日（木）神奈川/横浜アリーナ 開演13:30 / 18:00 ◆広島公演

2月5日(木) 広島/広島グリーンアリーナ 開演18:00

2月6日(金) 広島/広島グリーンアリーナ 開演13:30 / 18:00 ◆宮城公演

2月14日（土）宮城/セキスイハイムスーパーアリーナ 開演17:30

2月15日（日）宮城/セキスイハイムスーパーアリーナ 開演13:00 / 17:30 ◆愛知公演

2月25日（水）愛知/日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演18:00

2月26日（木）愛知/日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演13:30 / 18:00 ◆北海道公演

4月4日（土）北海道/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13:00 / 17:30

4月5日（日）北海道/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13:00 ※チケットなどの詳細はTOBEオフィシャルサイトをご確認ください。