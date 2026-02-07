IMP.、ニューシングル「INVADER」発売決定。c/w曲「STRANGER」が基俊介出演ドラマ『ぴーすおぶせーふ』ED主題歌に
IMP.が4月13日(月)に5thシングル「INVADER」をリリースすることが決定した。2月25日(水) 20:30より、TOBE OFFICIAL STOREにて予約受付がスタートする。
現在、初のアリーナツアー＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞を開催中のIMP.。5thシングル「INVADER」にカップリング曲として収録される「STRANGER」は、メンバーの基俊介が出演するドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／3月10日(火)〜放送開始）のエンディング主題歌に決定しており、ドラマ放送前日の3月9日(月)0時より先行配信される。
5thシングル「INVADER」は、初回生産限定盤A、初回生産限定盤B、通常盤の3形態でのリリース。Blu-ray初回生産限定盤Aには、『INVADER (Music Video) Behind The Scenes』が、初回生産限定盤Bには、『INVADER CD Jacket / Booklet Behind The Scenes』が収録されている。
■5thシングル「INVADER」
2026年4月13日(月) 発売
予約受付期間：2月25日(水) 20:30〜3月16日(月) 21:59
■初回生産限定盤A ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0775X
商品仕様
スリーブジャケット仕様 (Type A) / 16P歌詞ブックレット (Type A)
収録内容
【CD】
【Blu-ray】
INVADER (Official Music Video) Behind The Scenes
■初回生産限定盤B ＜CD+Blu-ray＞￥1,870 (税込) / TBCT0776X
商品仕様
スリーブジャケット仕様 (Type B) / 16P歌詞ブックレット (Type B)
収録内容
【CD】
【Blu-ray】
INVADER CD Jacket / Booklet Behind The Scenes
■通常盤 ＜CD＞￥1,320 (税込) / TBCT0777
商品仕様
12P歌詞ブックレット
収録内容
【CD】
◾️＜IMP. LIVE TOUR 2026 MAGenter＞
◆兵庫公演
1月10日（土）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演17:30
1月11日（日）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演13:00 / 17:30
1月12日（月・祝）兵庫/GLION ARENA KOBE 開演13:00
◆神奈川公演
1月21日（水）神奈川/横浜アリーナ 開演18:00
1月22日（木）神奈川/横浜アリーナ 開演13:30 / 18:00
◆広島公演
2月5日(木) 広島/広島グリーンアリーナ 開演18:00
2月6日(金) 広島/広島グリーンアリーナ 開演13:30 / 18:00
◆宮城公演
2月14日（土）宮城/セキスイハイムスーパーアリーナ 開演17:30
2月15日（日）宮城/セキスイハイムスーパーアリーナ 開演13:00 / 17:30
◆愛知公演
2月25日（水）愛知/日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演18:00
2月26日（木）愛知/日本ガイシ スポーツプラザ 日本ガイシホール 開演13:30 / 18:00
◆北海道公演
4月4日（土）北海道/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13:00 / 17:30
4月5日（日）北海道/真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 開演13:00
※チケットなどの詳細はTOBEオフィシャルサイトをご確認ください。
