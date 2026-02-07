本田紗来、シースルーブラウス×ミニ丈で美脚際立つ春コーデに絶賛の声「スタイルが良すぎて異次元」「天使」
【モデルプレス＝2026/02/07】タレントでモデルの本田紗来のマネージャー公式Instagramが、2月5日更新された。美しい脚が際立つ春色コーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】本田望結の妹「圧倒的なスタイル」ミニスカ＆ニーハイコーデ
マネージャーは「本日『ネイリーアワード』恋髪ステージに登壇させていただきました」と報告し、「春っぽい装いがとっても可愛かったさらちゃんでした」とコメント。柔らかなピンクのシースルーブラウスに、アイボリーのミニスカートを合わせた、エレガントで季節感あふれるコーディネートを公開した。足元は白ソックスにパンプスを合わせ、しなやかに伸びた脚のラインが際立っている。
さらに、「今週土曜日21：00 から放送のABEMA『＃恋髪オーディション』楽しみです」とつづり、本田が“恋髪見届け人”として出演する、次世代のスター美容師を発掘するオーディション番組『恋髪オーディション』（ABEMAにて2月7日よる9時より放送）についても触れている。
この投稿に、ファンからは「スタイルが良すぎて異次元」「脚のラインが綺麗」「天使すぎる」「笑顔がたまらない」「ビジュアルに癒される」「どんどん綺麗になっていく」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆本田紗来、美脚輝く春色コーデ披露
◆本田紗来の投稿に反響
