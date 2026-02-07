IMP.基俊介×佐々木美玲×落合モトキ『ぴーすおぶせーふ』新キャストにwink firstら 予告解禁
IMP.基俊介、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務める3月10日スタートのドラマ『ぴーすおぶせーふ』（日本テレビ／毎週火曜深夜）より、キービジュアルと予告動画が解禁された。併せて、追加キャストとして、山崎樹範、田辺桃子、吉田ウーロン太、柊木陽太、wink first（TRAINEE）、愛来の出演が発表された。
【動画】OP曲はSHE’S「Good Life」、ED曲はIMP.「STRANGER」 ドラマ『ぴーすおぶせーふ』予告動画2種
『ぴーすおぶせーふ』は、2022年にドラマ、2023年に舞台が上演され大ヒットを記録した『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。
シリーズ第2弾となる本作では、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を、3人の会話劇で笑いをお届けするストーリーとなっている。
今回公開されたキービジュアルでは、主演3人が正装で銃を構える姿を印象的に配置し、一瞬、本格派のサスペンスかと見紛うほどのクールなビジュアル。しかしそこに躍るキャッチコピーが、一気に『ぴーすおぶせーふ』らしいコミカルな世界観へと引き込む。重厚なビジュアルと軽やかな言葉の“ギャップ”によって、事なかれ主義の登場人物たちが思いも寄らない事態に巻き込まれていく物語の魅力を伝えている。
予告動画では、基演じる黒島くんのアクションシーンや、主演3人が愉快に歌い踊るシーンが展開され、シリアスな国会占拠事件に巻き込まれる事なかれ主義の3人のギャップが印象的に描かれている。彼らの軽やかなやり取りと予測不能な展開に、思わず笑ってしまうシーンが満載だ。
さらに、追加キャストの姿も登場し、キャラクターの個性が際立つシーンがいくつも盛り込まれ、物語がどのように展開するのか、ますます期待が高まる映像となっている。
予告動画内ではオープニング楽曲とエンディング楽曲も解禁。
OP楽曲はSHE’S「Good Life」。本作のために書き下ろされた楽曲。SHE’Sらしい透明感のあるメロディーとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。
ED楽曲はIMP.「STRANGER」（3月9日より配信リリース）。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに一度聴いたら耳を離れないキャッチーなメロディの楽曲となっている。
追加キャストとして、前作から吉田ウーロン太、柊木陽太が続投。新キャストとして山崎樹範、田辺桃子、wink first、愛来が出演。
山崎は、謎の組織「カイザー軍団」の末端構成員のおじさん・赤松、田辺は元アイドルで国会の天使ともいわれている女性官房長官・藍谷愛子、吉田ウーロン太は等々力総理、柊木は佐々木演じる灰原さんの弟・灰原緑、wink first（TRAINEE）は中学生5人組YouTuber・タンバリントランポリン、愛来は緑が憧れる女子高校生・紺野さんを演じる。
ドラマ『ぴーすおぶせーふ』は、日本テレビにて3月10日25時9分放送開始。以降、毎週火曜24時59分放送。舞台『ぴーすおぶせーふ』は同年6月に東京、大阪にて上演。
SHE’S、IMP.、追加キャストのコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■SHE’S
歳を重ねる毎に、“変わらない”ということの居心地の良さの虜になってしまうけれど、なんだかんだ変わっていく渦中に迷い込んだら楽しかったりする。事なかれ主義の3人が環境の変化に出逢いどんな言葉を発していくのか、楽しみにしています。
SHE’S 井上竜馬（Vo.／Key）
■IMP.
「STRANGER」がエンディング主題歌になるということで、率直にとても嬉しいです。
普段クールな曲調を歌うことが多い僕たちの中でも、力強い爽やかな楽曲だと思います。自分が直面する困難やさまざまな壁に対して自分自身と向き合い、そんな自分を受け入れて前を向いて戦っていくというメッセージも込められています。「ぴーすおぶせーふ」の本編を見終わった後にこの楽曲が流れて、皆さんの心に寄り添える形になれたらとても嬉しいです。
■赤松役／山崎樹範
「争いが嫌い、責任取るのが嫌い、挑戦が嫌いの徹底的な事なかれ主義」と聞いた時にドキッとしました。何故私の事をそんなに知っているのだろう？と。すぐに主人公3人の事であると分かりましたが物凄くシンパシーを感じました。この作品に出るために私は役者をやっていたのだとさえ思いました。
現場に行くと思い描いていた通りの黒島くん、灰原さん、白間宮くんがいました。穏やかな空気が流れていて、ぬるめの温泉に浸かっているような心地好さ。この平和が脅かされるのならば、私のような人間だって重い腰をあげるかもしれない！ テレビの前のあなたも何かが変わるかもしれないし、変わらないかもしれない！！ 面白いので是非ご覧ください（笑）。
■藍谷官房長官（藍谷愛子）役／田辺桃子
久々に強烈なキャラクターをもらい、しっかり暴れさせていただき、とても楽しかったです！ お三方の完成された絶妙な空気感に飛び入り参加させていただく中で、私にできることを頭をフル回転させながら撮影していました。コメディだけど、笑いだけじゃない。いつの間にか三人の人間模様を夢中で見届けている、というなんとも不思議な体験をしました。でもやっぱりおかしくて（笑）。
ドラマを観ながら、日常の疲れを是非癒してください。
■等々力総理役／吉田ウーロン太
前回の『ぴーすおぶけーき』から三年の月日が流れたというのに「アレは何だったんだ？」感から一向に抜け出すことができない2025年、続編の話が来たときは「正気か？」と思いましたし、さらに深い“抜け出せない何か”に引き摺り込まれる感覚がありました。
渡された膨大なページ数の台本！ そしてそれを開いたときの内容の無さ！ その衝撃は前作を遥かに超えています。そして私が演じるのは内閣総理大臣。もう、訳わかんないを通り越して怖いです。
■灰原緑役／柊木陽太
4年前に放送された「ぴーすおぶけーき」に少し出演させていただいていたので、また同じチームとお仕事できることがとても嬉しかったです。その上で、成長した姿を見せたいし、コメディのお芝居の経験がほとんど無いのでプレッシャーもありましたが、監督やメインの御三方に助けていただいて楽しい撮影になりました。少しヒヤヒヤドキドキする場面がありつつも、面白さ全開の作品になっていますので、ぜひ見ていただけると嬉しいです！
■タンバリントランポリン役／wink first（TRAINEE）
【島田泰我】
僕は昔から映画やドラマが大好きなので演技をやらせていただけて本当に嬉しいです！ 台本が送られてからドキドキワクワクしていました！ 精一杯頑張ったので楽しみにしていてください！
【藤代翔真】
主演の基俊介さんのドラマに出演させていただきありがとうございます！ 5人で話し合ってたくさんの練習をしたので是非見ていただけたら嬉しいです！
【松崎光】（※「崎」はたつさきが正式表記）
ドラマは初めての出演でとても緊張しましたが、自分なりの役目を楽しんでやりました！ ドラマ中に色んな見所があるので是非ご覧ください！
【川田瑠輝】
今回「ぴーすおぶせーふ」に出演させていただくことになりました。僕は今回が初めての演技の挑戦でした。緊張もありましたがwink firstの5人で楽しく撮影することができました！ 是非wink firstの演技を見ていただけたら嬉しいです。
【小助川優】
初めてのドラマ出演が、先輩である基俊介さん主演の作品でとても嬉しいです。緊張しましたが、本当に楽しく撮影できました！ wink firstそれぞれの役の個性にも注目して、ぜひ見てください！
■紺野さん役／愛来
このドラマのお話を頂いた時、すごく嬉しかったのを覚えています。チーム感が出来ている中に新しく入るということで、緊張もありましたが、皆さんがあたたかく迎えてくださり、楽しく撮影をすることができました。
台本を読み始めた時、少し難しく感じたのですが読めば読むほど面白くて、自分で先の展開を考察しながら読むのも楽しかったです。皆さんにもこの作品の世界観を楽しんでいただきたいです！
