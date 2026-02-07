身長156センチにして腕周り36センチ。小学4年生でアームレスリングの世界に飛び込み、中学3年生で全国大会優勝、2022年には全日本アームレスリング選手権大会“男子60kg級”に挑んで優勝した竹中絢音さん（26）。

2023年の世界アームレスリング選手権大会"シニア女子55kg級"で優勝して世界王者になった彼女に、アームレスリングに魅せられたきっかけ、元選手であった父親からの指導、アームレスリングの勝敗を握る「硬い」などについて、話を聞いた。



アームレスラーの竹中絢音さん

アームレスリングの世界に入った父と一緒に練習を始めた

――どんなきっかけで、アームレスリングを始めたのでしょう。

竹中絢音さん（以下、竹中） 始めたのは9歳か10歳ぐらい、小4の時ですね。その頃に父がアームレスリングを本格的に始めたんですけど、実践練習の相手がいなかったので、私が両手で父の練習に付き合って。

そこから自分も父と一緒にアームレスリングをやりたいなと思うようになりました。

――具体的にどんな練習をしていましたか。

竹中 まだ家に競技台がなかったので、テーブルに座布団を敷いて、そこに腕を載せてやっていた覚えがありますね。父が構えて、私が両手で倒しにいく感じでした。

――お父さんから「絢音もやってみなさい」と。

竹中 いえ、全然。むしろ父からは「やってても女の子だから仕方ないし、やめときな」と何度か言われました。なので、自分がやりたくて続けてきたという感じです。

――練習に付き合う前から、お父さんはひとりでトレーニングされていたのですか。

竹中 トレーニング自体はずっとやっていました。私が小学校に上がるかどうかぐらいの頃には、地元の腕相撲大会みたいなものに出ていたので。そのあたりから練習する父の姿を見ていますね。

――お父さんは昔から体格がよかったのですか？

竹中 父は競馬の騎手をやっていたらしくて。馬に乗るには手綱をずっと引っ張っていなければいけないので、背筋力は相当あったようです。空手もやっていたので、上半身のフィジカルは特に強かったんじゃないですかね。

――地元の腕相撲大会などに出ていたお父さんが、本格的にアームレスリングの世界に入ったきっかけは。

竹中 20年くらい前に、フジテレビが「GO-1グランプリ」というアマチュアのアームレスリング大会をやっていて、その地区予選で愛知の大会に出たんです。でも次の年に出ようと思ったらエントリーを忘れちゃって。大会に向けてトレーニングしてきた成果を発揮する場を探していたときに見つけたのがアームレスリングの愛知県大会で。その大会をきっかけに本格的に始めることになりました。

――愛知県大会に出たことを機に、グワーッとのめり込んでいった。

竹中 いろんなところへ出稽古に行って、本格的にやるようになりました。私も途中からは出稽古に付いていくようになって、父と一緒にやっていましたね。

「じゃあ、私もアームレスリングをやろう」

――アームレスリングに打ち込むお父さんの姿を見て、竹中さんも「面白そう」と。

竹中 そうなんですけど、もともと私自身が保育園の頃から腕相撲が好きで。たぶん血筋だと思うんですけど、力も強いほうだったんです。腕相撲が好きだったところへ、父がそれを本格的にやり始めて「じゃあ、私もアームレスリングをやろう」と。

――保育園では圧倒的に強かった？

竹中 保育園の時は絶対に負けなかったですね。

――10歳頃に競技を始めたわけですが、小学生らしい遊びも好きな子供だったのでしょうか。

竹中 普通に好きで、普通に遊んでいました。

――お父さんと一緒に遠征に行ったりすると、他のアームレスラーと接することがあったかと思いますが、どんな印象を抱きました？

竹中 私は他の競技をやったことがないので、「アームレスラーとはこういうものなんだ」という受け入れ方しかしてこなかったんですよね。当時は女子の部も1クラスだけありましたけど、やっぱり父の試合を見ていたこともあって、男子選手の印象が強いです。その頃は、女子の試合は見てないと思います。

――自分もやると決めてから、お父さんからどのような指導を受けたのですか？

竹中 「何々をやりなさい」というよりも、父がやっていることを私も一緒にやっていただけなんです。公園に行っての懸垂は、よくやっていましたね。

――父と娘が並んで懸垂を。

竹中 そうです。公園に藤の蔓が巻き付くようなアーチがありますよね。それにブラ下がって懸垂をするっていう。近所の人にはどう見えていたかは分かりませんけど、たぶん何も気にしていなかったんじゃないですかね。なので、2人で楽しくやっていましたね。

――懸垂以外にはどんなトレーニングを？

竹中 子どもの頃は父が使うダンベルは重くて持てないので、椅子に肘を置いて、父が片手で扱う可変式のダンベルを両手で持ってカールをやっていました。真ん中を持たず、ダンベルのプレートを留めるシャフトの両端から飛び出ている部分を両手で持って。

――お父さんは厳しく指導するタイプではなかった。

竹中 そうですね。ちゃんとやり始めてからじゃないですかね、厳しくなったのは。

――周囲から「女の子が腕相撲なんて」など言われたりしませんでした？

竹中 言われたことも、そう思われていると感じたことも全くなかったですね。母も何も言いませんでした。2歳上に姉がいますが、姉のほうは全然アームレスリングに興味がなかったです。そこはもう性格の問題ですね。負けん気が強い私と違い、姉は競い合うことに向いていない優しい性格でした。

飛び入りで大会デビュー、身体が小さくても勝てる「硬い」選手が目標に

――小学5年生で、大会デビュー。どんなクラスになるわけですか。

竹中 愛知県大会の女子の無差別級クラスになります。

――いきなり無差別に出て成績は？

竹中 3位でした。

――小5で無差別級の3位。ほかの出場者は年上ばかり？

竹中 競技の平均年齢が高いので、出場者はだいたい30〜40代あたりになりますね。

――「小学生がいる！」と会場がザワつきそうですね。

竹中 どうなんですかね。私も全然覚えてなくて。でも、その時は私以外に小学生はいませんでした。

――初めて出た大会で3位になったことで、「これぞ私の進む道だ」と確信したのでは。

竹中 「目標が明確になるな」と感じましたね。その大会で2位になった方が、わりと細身だったんです。大人なので身長はありましたけど、力が強いというよりうまくて。競技で使われる言葉で伝わりづらいと思うんですけど、「硬い」感じがした選手でした。

――「硬い」。

竹中 すごく重要なんです。アームレスリングでは、強さの種類として「硬い」と表現することがあります。意味合いとしては「特定の関節の固定力がすごい」ことだと思うんですけど。そういう選手は自分の土俵での戦いがうまい方が多いです。

――2位だった「硬い」選手が“目標”になったわけですか。

竹中 目標というより、自分の可能性が見えるきっかけになりました。「体格的に大きな差がない細身のこの人が技術で勝ち上がれるなら、身体が小さい今の私でもそうなれるかも」と。

――ちなみに1位になった選手は、もっと硬かったとか？

竹中 おそらく30〜40歳ぐらいのガッシリしたパワフルなファイトスタイルの方でした。その人に関しては「ちょっと、この人みたいになるのは体型的にも競技的にも難しいな」と思いましたね。

大会での3位をきっかけに、練習も含めて一気に選手モードへ

――初めての大会は、お父さんに勧められて出場を。

竹中 「よし、大会に出るぞ！」という雰囲気ではなく、父が大会に出るので家族でついて行ったら、主催者の方から「娘もやっているなら出してみな」と言われて。飛び入りだったんです。

――飛び入りで3位ですから、お父さんは大喜びだったでしょうね。

竹中 リアクションは、あんまり覚えてないんですよね。でも、表彰の時には「ガッツポーズしろ」と言われたような記憶があります。

――大会での3位をきっかけに、練習も含めて一気に選手モードへ。

竹中 なりました。小6あたりで父が家でアームレスリングの道場を始めたんです。それまでは週2回の練習で、しかも顔を出したり出さなかったりだったんですけど、大会を機に「ちゃんとやろう」って毎週参加して、練習の頻度を高くしました。

写真＝志水隆／文藝春秋

（平田 裕介）