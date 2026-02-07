◆ミラノ・コルティナ五輪 ▽フィギュアスケート 団体戦（６日、イタリア・ミラノ）

フィギュアスケート競技が開幕。テレビ朝日の中継でアイスダンスの解説を務めた３５歳にネットが沸いた。

「名前が懐かしくて」「久しぶりに拝見」「久しぶりに見た町田樹さん」とネットは大興奮。フィギュアスケート男子で２０１４年ソチ五輪５位と活躍した町田樹さんが解説を担当した。

アイスダンスのポイントを的確に、分かりやすく説明。ネットは「町田樹先生の解説のおかげで全然知らないアイスダンスのことがいろいろわかって嬉（うれ）しい」「氷上の哲学者からアカデミックな博識者になって言語表現に磨きをかけた解説しててもう最高」「町田樹さん、元々シングルの選手だったのに五輪でアイスダンスの解説してるのすごすきるな。どんだけ勉強したんだ」「町田樹さんダンスの解説まで完璧」と称賛した。

また「町田樹くんオリンピック出場からもう１２年か…」と懐かしむ声も。町田さんは現在、国学院大学人間開発学部健康体育学科の准教授であり、ネットは「今准教授なの」「見事な転身。肩書きの変遷には感慨深いものがありますね」「いまや国学院大学准教授」「町田樹、めちゃくちゃ解説うまい……と思ったら国学院の准教授になってたのか。そりゃ喋るの上手いわけだわ〜さすがだわ〜」「すごすぎる」「町田樹国学院大学准教授が解説で活躍されていてあたしゃうれしいよ」などの声が寄せられた。