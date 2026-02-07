〈《腕周り36センチ》父親からは「女の子だから仕方ないし、やめときな」と…女子アームレスリング世界王者・竹中絢音（26）が語る、本格的に競技を始めたワケ〉から続く

身長156センチにして腕周り36センチ。小学校4年でアームレスリングの世界に飛び込み、中学3年生で全国大会優勝、2022年には全日本アームレスリング選手権大会“男子60kg級”に挑んで優勝した竹中絢音さん（26）。

2023年の世界アームレスリング選手権大会"シニア女子55kg級"で優勝して世界王者になった彼女に、中学で陸上部に入った意外な理由、「世界を獲る」という目標を掴むまでの経緯、海外と日本におけるアームレスリングの差異などについて、話を聞いた。



竹中絢音さん

中学で陸上部に入った理由は「トレーニングする時間が欲しくて」

――お父さんがアームレスリングの道場を開いて、竹中さんも指導を受けていたと。どのような指導を受けていたのでしょう？

竹中 対人競技なので、他にも人がいる時は実践練習です。指導内容は他の競技とそんなに変わらないと思います。フォームの修正だったり、体の向き、手の高さや角度といったところを指導してもらっていました。かなりフォームで変わってきますから。

――選手になってからは、お父さんも指導に熱が。

竹中 厳しい時もありましたね。練習やトレーニングに関してよりも、ケアの面で言われることが多かった気がしますね。練習やトレーニングは自分が好きでやっていたんですけど、父からは「わりとやりすぎるところがあるから、休む時は休まないと」と言われていました。疲労した状態で練習してもパフォーマンスが落ちるという、悪循環に入っていっちゃうのでダメなんですよね。

――空手もやっていたそうですが。

竹中 2〜3カ月でやめているので、ほとんどやってないに等しいです。母も空手をやっていて、母のほうの流派に入ったんですけど、そっちは型の空手だったんです。父がやっていたのは極真で。たぶん私は型のほうにあまり燃えなかったタイプで、それもあって続かなかったんじゃないですかね。

――白黒ハッキリつくものが好きなんですね。

竹中 そうですね。

――中学生あたりになるとお洒落などにも興味が出てくる頃かと思いますが、アームレスリングを続けることに迷いはありませんでしたか？

竹中 可愛らしい女の子の世界にすごく興味を持っていたわけじゃないので、なにも変わることなく続けていましたね。

――中学校では、なにか部活をやっていたりは？

竹中 一応、陸上部に入っていました。といっても、トレーニングする時間が欲しくて入ったんです。競技は砲丸投げを選んで、砂場で鉄棒と砲丸投げをずっとやってました。

――陸上部でアームレスリングに向けたトレーニングをしていたってことですか。

竹中 そのスタンスでやってましたね。顧問の先生にも「トレーニングだけしに来ました」って言ってましたけど、特に何も言われなかったです。

――周りの反応はどうでしたか？ 「女子なのに腕相撲なんかしちゃって」みたいな。

竹中 なかったですね。小学校から中学校って地元だから、あまりメンバーが変わらないじゃないですか。みんな私のことを知ってるまま中学校に上がってるので、「そういう子」って認識でしたね。「腕相撲の子」みたいな。

――両腕で競技していますが、利き腕は右ですよね。最初から両腕でやられていたのですか？

竹中 最初からですね。子どもの頃から腕相撲は両方でやっていて、どちらかが弱かった記憶はないです。

――アームレスリングは両腕で競技するのが一般的なのでしょうか。

竹中 大体は両方ですね。どっちかに限定すると、筋肉のバランスにも影響がありますし。右だけとか左だけという選手のほうが、逆に少ないぐらいだと思います。

全日本大会に出る前から「世界を獲る」と宣言

――中学生になると、率先して大会に出場を。

竹中 関西オープンという大会や全日本大会に出るようになりました。関西オープンでは自分のクラスで何度か優勝していました。全日本アームレスリング選手権大会は、中3で初めて出ましたね。

――その頃にはもう、アームレスリング界で「竹中絢音」の名は轟いていたのでは。

竹中 わりと知られていたかなとは思います。やっぱり親子でやっている人がその頃あんまり多くなかったので、「竹中絢音がいるぞ」というよりは「竹中親子がいるぞ」でしたね。

――2015年の全日本アームレスリング選手権大会で優勝したわけですが、年齢制限があってそれまでは出なかったのですか。

竹中 16歳になって出られるようになったので出たんだと思います。

自分が出場したクラスは55kg級と60kg級の左右だったんですけど、55kgのほうは試合をしたことのある選手が多かったこともあり順調に勝ち上がることができました。一方で60kg級の方はやはり少し苦戦しましたね。

――2階級での優勝は自分でも驚きましたか？

竹中 いえ、特別驚いたということはなかったです。優勝できると信じていましたし、全日本アームレスリング選手権大会に出るだいぶ前から、「世界を獲る」と宣言していて。感覚としては「優勝するぞ」というより「優勝しなきゃいけない」という気持ちの方が強かったです。

だから、結果についても「とても嬉しい」というより、勝ち切れた安堵の気持ちが大きかったです。普段からしっかりと準備をしていたので、この大会に向けて特別に追い込んだ練習をしたわけではなく、日々の継続の結果としての優勝だったと思います。

世界に出て実感した「海外と日本との違い」

――着実に「世界を獲る」を実行して、高校1年生で世界アームレスリング選手権大会の女子ジュニアに挑んでいますよね。

竹中 ジュニアだから、18歳以下の部になりますね。マレーシアでの開催でした。

――初めて海外の選手と対戦してみて、どんな印象を？

竹中 力というより、試合運びや考え方の違いを感じました。細かいルール運用や駆け引きの部分で、海外の方がより競技として洗練されている印象を受けました。

具体的に言うと、「試合がうまいな」と。アームレスリングは、ファウルで勝敗が決まることも多いです。焦ると肘が浮くなどのミスが出やすい。2回ファウルすると負けになるんですけど、世界大会の決勝で一度負けたのが、そのファウル負けでした。相手のペースに飲まれないように「自分の空気に持ち込む」駆け引きが、海外はよりシビアだと感じました。

――海外の選手は殺気立っているようなところは。

竹中 「静かに燃えてる」といった雰囲気です。日本国内だと、もう少しほんわかしていて。女子選手が少ないのもあってみんな仲良く和気藹々とした雰囲気があります。

私の性格的にこれから試合する相手と和気藹々と、というのが苦手で。日本では試合中に叫んだり感情を思い切り出す女子選手はあまりいなくて、少しやりづらさを感じるときがあったんですけど、世界だと会場全体が殺伐とした空気感でむしろやりやすいというか、空気が合わせやすかったですね。もっと言うと、燃えやすかったです。

――国による差もありそうですね。

竹中 その頃だと、「旧ソ連系の選手はやっぱり強い」という感じでしたね。東欧とかカザフスタンとか。表彰台には大体同じ国旗が並ぶという。

――そのマレーシアでの世界アームレスリング選手権大会の成績は？

竹中 右腕が優勝で、左腕が3位でした。

――同じく高校1年生の時に、全日本アームレスリング大会で3階級制覇もされていますよね。

竹中 55kg級、60kg級、無差別の3階級に出ました。正直、無差別に関しては挑戦でしたね。「やってみないと分からない」と。

結果としては3階級制覇できましたが、記録より「これは世界で勝つために必要なこと」と考えていました。

トレーニング中心の高校生活

――高校生活と競技生活の両立は大変ではありませんでしたか？

竹中 トレーニング時間を削らないように、家から一番近い高校に通っていました。農業高校だったんですけど、私の入った科の先生が相撲部の顧問で。だから、相撲部のトレーニングにだけ顔を出す、というのをやっていました。

――その頃のトレーニングは、1日にどれくらい？

竹中 1時間か2時間です。結局、鍛えるのは上半身の特定の部位だけなので。全身をやるわけではない分、そんなに長くはできないんです。全身くまなく鍛えて脚とかがデカくなっちゃうと、体重が増えてしまうので。

――他の部活からスカウトされませんでしたか。

竹中 私がアームレスリングをやっているのを知っていたので、誘ってくる人はいなかったです。逆に「頑張れよ」と言われるぐらいでしたね。

――腕が太くなることで、私生活で困ることは。

竹中 あんまり自分の体に不便を感じたことがないんですよね。ずっとこの感じでここまで来てるから、何も思わないんです。大人になってから筋肉を付けた人は、それまでの自分とのギャップでいろいろ感じることがあるんだなと思うんですけど。

――高校の制服なども困らず？

竹中 制服はちょっと大きめを買っていたので、特に困らなかったです。ただ、高校生の時って、寒いと制服の上に上着を着るじゃないですか。その上着の腕周りとか結構キツかったですね。

どちらかというと私服のほうが困りました。伸びない生地の服だと、やっぱりキツくて。中学校の途中ぐらいからはメンズ服を買うことがわりと多かったかもしれないです。腕周りやサイズのこともありましたけど、メンズ服のほうがデザイン的にかっこいいのがあったのでけっこう気に入って着てましたね。

