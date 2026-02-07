タレントで漫画家の浜田ブリトニーが７日、自身のＸ（旧ツイッター）とインスタグラムを更新。小学１年の長女・雫（しずく）さん（７）が同日から都内で開催されるイベントの朗読劇で「声優デビュー」することを明かし、よろず～ニュースの取材に対して愛娘を見守る母親としての心境をコメントした。



【写真】ハートマークがかわいすぎる ７歳で声優デビューの雫ちゃん

しずくさんはアニメ界の巨匠・大森英敏氏が総合プロデュースする都市型文化フェスで、７日から１４日まで都内各地で上演される朗読劇に最年少キャストとして出演。浜田はＳＮＳで娘や大森氏を交えたスリーショットを公開し、「ぜひぜひ、応援に来てください」として出演作品の日時を列挙した。



浜田は、しずくさんが「旅猫リューイと不思議の石」（７、８日・下北沢、１０日・吉祥寺）という作品で「ルカ役」、「バレンタインパニックニャ」（１１、１４日・原宿）で「シーズ役」を演じると紹介した上で、「大森英敏先生の素敵な世界をみんなで応援にゃ」「遊びに来たい方はブリちゃんに DMなどで連絡してね」と呼び掛けた。



さらに、浜田は当サイトに「娘のしずくちゃんにとっては初めての声優のお仕事で、親としては正直ドキドキもしています。それ以上に、楽しみながら挑戦している姿を全力で応援したい気持ちでいっぱいです。大森英敏先生をはじめ、本当に素敵な皆さまの現場でこんな貴重な経験をさせていただけて、感謝しかありません。ぜひ、あたたか～く見守っていただけたら嬉しいです」と思いを語った。



浜田は２０１８年４月にしずくさんを出産。２１年１月には長男・茶蔵（ちゃくら）くん（５）を出産し、シングルマザーとして２人の子どもを育てている。



