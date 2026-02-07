〈「伸びない生地だと、やっぱりキツくて…」女子アームレスリング世界王者・竹中絢音（26）が明かす、腕が太くて困ったこと〉から続く

身長156センチにして腕周り36センチ。小学校4年でアームレスリングの世界に飛び込み、中学3年生で全国大会優勝、2022年には全日本アームレスリング選手権大会“男子60kg級”に挑んで優勝した竹中絢音さん（26）。

【驚きの筋肉】身長156センチ、腕周り36センチの世界女王・竹中絢音のグラビア写真を全部見る

2023年の世界アームレスリング選手権大会“シニア女子55kg級”で優勝して世界王者になった彼女に、“腕周り36センチ”が日常生活に及ぼす影響、“男子60kg級”を制した際の思い、世界王者となった現在の目標などについて、話を聞いた。（全3回の3回目／最初から読む）



竹中絢音さん

◆◆◆

腕周りは36センチ、SNSの中傷はそんなに気にしない

――現在、腕周りはどれくらいあるのですか。

竹中 上腕が35〜36センチで、前腕が30センチぐらいですね。左右であまり変わりません。

――同じ階級の女性選手の中でも、かなり太い方？

竹中 世界で見ても、たぶん1番か2番ぐらいですね。

――腕が太いことで、イヤなことを言われたりは。

竹中 同年代で言う人はいなかったですね。さっきお話ししたように、地元では私＝アームレスリングと認知されていたので。いまさら何か言ってくる人はいなかったです。

街中だと、たまに言われますね。夏場に半袖を着ていると、すれ違いざまに「うわ、すごい腕」みたいな。でも、私自身が周りを見ていないので、そんなに気にしないですね。

――「腕相撲やろうよ」や「腕、触ってもいい？」と絡んでくるような人もいそうですね。

竹中 いますね。でも、相手が知識のない人だと変な力の入れ方をして、腕が折れちゃうことが少なくないんです。それが怖いので、初対面の人は断ったりしますね。腕を触るのは「いいよ」って応えてます。腕に関しては、なにも気にしてないですし。

――SNSなどで誹謗中傷を受けることはあります？

竹中 多少はありますね。競技的なことを言われることもありますし、見た目のことも。例えば「女としての魅力がない」とか言われることもありますけど。でも、それは個人の好みの問題だし、知らない人から言われたところで、グサッと刺さったりすることはないです（笑）。

――筋肉を付けたくてトレーニングをしようと考えても、「女なのに」という周りの目が気になって一歩踏み出せない女性もいるかと思います。そういった声に対してはどう思いますか？

竹中 「変わってるな」と思っちゃいますね、そういうことを言う人のほうが。一般的にきれいなスタイルの人って、トレーニングして作ってるじゃないですか。なのに、それに対して何か言うっていうのは不思議だなと思います。

私の場合は、本気で応援してくれる方が周りに多かったので、すごくいい環境だったなと思います。授業中にチューブとかでトレーニングしていても、先生も何も言いませんでしたし。

――それは怒られてしかるべきな気がしますけど。

竹中 勉強が好きだったので、黒板に書いてある範囲は、先に自分で予習していたんです。先生もそれを分かってるから、許してくれていました。といっても、予習してたのは好きな教科だけなんですけど（笑）。

「壁だったら、今が一番ですね」

――アームレスリングを始めてから無双状態ゆえ、大きな壁を感じたことがなさそうですね。

竹中 壁だったら、今が一番ですね。1年ちょっと前から自分のスタイルを変えているんですけど、それを直すのがすごく大変で。

――スタイルというのは、フォーム的なものでしょうか。

竹中 そうです。子供の頃に始めているので、大人と戦うためには「いかにして力勝負を避けるか」「いかにして強い相手に自分の形で勝つか」というスタイルだったんです。でも、自分にも力が付いてきたので、そこから自分の力を生かしたものに変えなきゃいけない。その変換が、なかなかうまくいかなくて。やっと、兆しが見えてきたという感じではあるんですけど。

――アームレスリングにおいて、筋力と技術のどちらが重要だとお考えですか？

竹中 将来的なことを考えるんだったら力ですね。力がないと技術が使えないので。結局、技術を使うだけの力が必要になります。筋力があれば、使える技術の幅も広がりますから。

技術というのは、例えば相手の力をできるだけ発揮させないようにするとか、相手の力が抜けている方向へ攻めていくとか。握った瞬間に、ちょっとしたズレだったり、力の方向の違いを感じ取って、うまくやっていくという感じです。拮抗した時には、相手の呼吸を読んだりもしますね。

――現在、実践練習はどれくらいの頻度で。

竹中 週に2回ですね。1回3時間とかじゃないですかね。今は練習といってもフォームを調整しているところなので。イメージトレーニングやそれを元にした自主トレーニングでやってきたことが、実際に人の手に伝わるとどういう動きをするのかを確認する作業が中心になっています。

2022年には“男子60kg級”を制覇

――2022年には全日本アームレスリング選手権大会の男子60kg級で、左準優勝、右優勝を果たしています。

竹中 その前の2019年に主催者の方に出たいと連絡したら断られたんですけど、2022年に主催者が変わったので、もう一回聞いてみたら出られることになったんです。

――会場では「女子が出ていいのか」なんて声もあったそうですね。

竹中 あったみたいですね（笑）。でも、それ以前に地方大会で男子の部に出たことはあったので。

――女性が男性の部に出て勝つ、ということに格別な思いが。

竹中 性別というより、同じカテゴリーに出場する以上は相手が誰でも関係なく、競技者として勝ちたいという気持ちです。

普段の体重が60kgぐらいあって、女子の55kg級に出る時はいつも減量していたので、男子の60kg級は減量がほとんどなくて、むしろやりやすかったです。私が出たのがA2クラスといって、A1クラスの下のカテゴリーで主に競技歴が短い選手や試合経験が少ない選手が出るカテゴリーでした。決勝の相手もアームレスリングの競技歴がそんなに長くなかったので、経験値や試合運びなどの面で有利だったと思います。

――男女で戦い方に違いはあるものですか。

竹中 やっぱり男性には、力でどうにかされちゃうところがあるので。手の大きさや腕の長さも違いますし。男女の筋肉の付き方や密度も絶対違うと思うので、その差は超えられないと思います。

長年の「世界を獲る」という目標を叶えた

――2023年には、世界アームレスリング選手権大会のシニア女子55kg級で優勝。世界王者となりましたが、アームレスリングを始めた時からの目標だった「世界を獲る」を叶えたと。

竹中 はい、ずっとそこを目標にしてました。だけど「世界を獲る」まで、遅かったですね。コロナがちょっと邪魔したなと思ってます。2019年に世界アームレスリング選手権大会の21歳以下の部で出て、2020年にシニアの部に出ようとしたらコロナで出られなくて。やっと出られるようになったのが、2023年の大会だったので。

――世界王者になった途端に環境が激変しそうですね。

竹中 さすがに「世界」というところで、大会に呼んでくれるところがすごく増えました。海外のプロマッチにも呼ばれるようになりました。

――海外のプロマッチになると、遠征費などはどうなるのですか。

竹中 呼ばれる場合は、ちゃんと出ます。トルコでやっていた「East vs West」という大会は、興行としてちゃんと成り立っていて。観戦チケットやペーパービューやグッズなどでお金を回して、競技の発展のために選手にファンを付けるということを運営がやろうとしているのがしっかり見えています。

会場に行くと、握手や写真、サインを求められたり。そういうところは日本とは全然違いますね。

「まだ全然伸びるんだ」「ここがゴールじゃないな」と感じた

――長年の目標だった「世界を獲る」を達成すると、「燃え尽き症候群」に陥りそうですが。

竹中 私もそれが結構不安だったんですけど、獲った瞬間に「まだ全然なんだな」っていうのを感じちゃって。

右腕の決勝の相手が、2017年に負かされた相手だったんです。ガッツリ負けてしまったこともあって、ずっとその選手を目標にしてきました。それが2023年には一転して、わりと余裕を持って勝てちゃったんですよね。その時に「まだ全然伸びるんだ」というのを自分で感じて、「ここがゴールじゃないな」と。階級を上げてやっていこうと思いました。

――次の目標は、さらに上の階級での「世界を獲る」ことだと。

竹中 そうですね。2024年のプロマッチで、60kg級の世界チャンピオンと対戦させてもらったんです。その選手は60kg級で世界選手権もヨーロッパ選手権もずっと圧勝し続けている人で。

7本勝負4本先取の試合で最終的には負けてしまったんですけど、2本取ることができて手応えも感じました。60kg級で世界のタイトルを獲るという目標の実現もそんなに遠くないと思っています。

――月に1度は実家に帰って、お父さんに練習を見てもらっているそうですね。

竹中 はい。普通に組んでもらって、手を見てもらっています。父は引退して8年ぐらいになるので、力ではそろそろ勝てるようになってくると思うんですけど、やっぱり自分よりも自分のことを知っていると思うので。私の「手」を本当に最初から作ってきたのは父なので。いろいろ話していると、やっぱり新しい発見があります。

写真＝志水隆／文藝春秋

（平田 裕介）