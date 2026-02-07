ル・アーヴルのDF瀬古歩夢がクラブ月間MVPに

フランス1部ル・アーヴルのDF瀬古歩夢がクラブの1月度月間最優秀選手に選ばれた。

CBだけでなくボランチでもプレーをする25歳がフランスの地で躍動している。

瀬古は今季開幕からリーグ戦全20試合に出場（先発19試合）。1月に行われた4試合のうち、3試合はセンターバックとして、1試合は守備的MFとしてフル出場。両ポジションで与えられた役割を見事に遂行した。

今やル・アーヴルの守備に欠かせない存在となっており、それらの活躍が評価され、サポーター投票によって決まるクラブの月間最優秀に選出された。

しかし、直近の第20節RCランス戦後に肋骨の骨折が発覚し、専門メディア「hacmen.fr」は「最悪の事態が懸念されていたが、それが現実となった。骨折により今節は当然ながら欠場する」と8日のストラスブール戦は欠場となり、数週間の離脱が見込まれる。

SNSでは「おめでとう」「ここ最近凄いね」「リーグ・アンでフィットしてるのは、素晴らしい」「W杯期待」と月間MVP受賞への祝福メッセージとともに「嬉しいけど肋骨は大丈夫なのか？」「調子良かっただけに痛いな」「怪我の具合はどうなんだろう」「軽傷でありますように」と状態を心配する声が寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）