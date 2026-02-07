トヨタ自動車は2月6日、佐藤恒治社長が4月1日付で副会長に就き、後任の社長に近健太・執行役員が昇格すると発表した。

◆◆◆

トヨタの復権人事

トヨタ自動車（佐藤恒治社長）の“復権人事”が話題になっている。執行役員の近（こん）健太氏が、7月1日付で2年ぶりにCFOに復帰したのだ。



トヨタの新社長に決まった近健太氏 ©時事通信社

近氏は東北大学出身で、2019年に執行役員に昇格。20年、CFOに就任した。22年、副社長兼CFOの要職に就いたが翌年、わずか1年で同ポストを退任している。

23年は佐藤氏が社長に昇格した年だ。副社長の近氏、最高技術責任者の前田昌彦氏、最高人事責任者の桑田正規氏の3人は、佐藤氏と同世代ということもあり、全員が副社長を退任。近氏は子会社のウーブン・バイ・トヨタ（隈部肇CEO）の代表取締役兼CFOに“都落ち”したのだ。

「ただ、3人のうち近氏は復権の目があると言われていました。ウーブンは静岡県にある実験都市『ウーブン・シティ』を手掛ける先端技術の戦略子会社。なにより豊田章男会長の長男、大輔氏が在籍しているからです」（トヨタ関係者）

近氏は母校の東北大学での講演で、涙を流しながら「章男さんのような人間になりたい」と語った逸話の持ち主。大輔氏の後見人を務めあげれば、返り咲く可能性は十分あった。

実際、ウーブン・シティは無事に今秋からの実証開始が発表され、近氏は今年1月、トヨタの執行役員に復帰。そして6月、近氏が再びクローズアップされた。トヨタの源流企業である豊田自動織機（伊藤浩一社長）が、トヨタとトヨタ不動産（山村知秀社長）、章男会長が設立する持ち株会社などによる、事実上の買収提案を受け入れると発表した件だ。

陣営を主導するトヨタ不動産はグループの持ち株会社的な側面を持ち、会長は章男氏。今回のスキームは源流企業への創業家の支配が強まるように映る。実は近氏はトヨタ不動産の取締役も務めており、記者会見で「章男氏は資本家として自動織機に長期でコミットする」と語ったのだ。

「重要な場を任されたため次の社長は近氏と囁かれている」（前出・関係者）

では、佐藤氏はどうしているかというと……。

