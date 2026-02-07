昨年11月、グラビアアイドルの戸田れい（38）がXにアップした2枚の対照的な幼少期の写真が話題を呼んだ。1枚は高い堀に囲まれた豪邸の前に置かれたデロリアンと彼女の写真。もう1枚は、家具1つないマンションの床で食事をする“夜逃げ”後の写真だった。

戸田れいさん ©志水隆／文藝春秋

「3歳くらいまでは豪邸に住んでいた」お金持ちの家で育った幼少期

――戸田さんは昨年11月、映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」のタイムマシンのベースとなったスポーツカー「デロリアン」と一緒に映った幼少期の写真と、「からの夜逃げ→床で食事生活」として、床に皿を置いて食事をする写真のギャップがXで大きな話題となりました。

戸田れいさん（以下、戸田） 「この車って日本にあったんだ」「何の仕事してたらこれが買えたの？」みたいな反応が多かったですね。台数が本当に少ない車みたいです。

ちょうどあの日「デロリアン」がXのトレンドに上がっていたので、じゃあ私もデロリアンの写真をあげておこうかなと思ったら、次の日に起きたらとんでもない話題になってました（笑）。

――お金持ちから一気に貧しくなったということですが、お金持ちだったのは戸田さんが何歳くらいの頃だったんですか？

戸田 幼少期なので私自身にはお金持ちだった頃の記憶はないんです。ただ家族に聞くと、3歳くらいまでは豪邸に住んでいたそうです。父は当時システムエンジニアをしていて会社を経営していて、有名なホテルのシステムなども手がけていたみたいで、お金はすごくあったそうです。

観賞用にデロリアンを購入、高級車も複数台所有していた

――どのぐらいの贅沢をしていたんでしょうか。

戸田 家の室外機があまりにも大きすぎて、隣近所からうるさいと苦情が来たらしく、それで高速道路に使われる防音壁を取り寄せて、家の周りを囲っていたそうです。あと家自体も豪邸だったみたいなんですけど、近所にお城みたいな別宅もあったと聞きました。

あと、家には毎日のように外商が来ていたみたいで「展示している車、買えますよ」と言われて父が買ったのがデロリアンだったと聞いています。当時は高級車もたくさん持っていて、デロリアン自体も観賞用だったんです。

私には15個上に母が違う姉もいて、その姉は当時珍しかったガルウィングのトヨタのセラを買ってもらってました。他にもセルシオ、シーマといった高級車や、ウィネベーゴというキャンピングカーも持っていました。

――お金持ちだった頃の記憶はないということですが、当時の写真は残っているんですか。

戸田 もうめちゃくちゃ残ってます。幼稚園も私立でしたし、家を改装する期間は海外にずっといたみたいです。なので私自身の記憶はないんですけど、フランスやオーストリアのウィーンだったり、いろいろなところに行っている写真だけはあるんですよ。でも私には記憶が全くなくて（笑）。

「家には借金取りがたくさん来た」住んでいた豪邸から夜逃げした理由

――Xでデロリアンの写真をアップしたことで、思わぬことが起こったと聞きました。

戸田 詳細は知らないんですが、父はバブル期の会社経営で失敗し、莫大な借金を背負ってしまい、私たち家族は住んでいた豪邸から夜逃げしました。

その豪邸のお向かいさんから、デロリアンの写真がバズったことで連絡をいただいたんです。私たちが夜逃げをした後も心配していただいたみたいで「戸田さんご家族が元気で本当に安心しました」とDMが来ました。

最近、そのお向かいさんに母と一緒に会いに行き、私たちが夜逃げした後の家の様子であったり、いろいろと教えてもらいました。

――戸田さんに夜逃げの記憶はあるんですか。

戸田 私には全然なくて。ただ、お向かいさんに聞いた話によると、深夜にタクシーを2台呼んで、必要な荷物を運び出していたそうです。お向かいさんはそれを見て「なんだか戸田さんの家がおかしい」と感じたみたいです。

夜逃げした後の家には借金取りがたくさん来たみたいなんですけど、父はそうした借金取りが家財などを持ち出さないように「占有屋」という人をどこからか見つけてきて、仕事を頼んだみたいです。その占有屋が夜逃げした後の家に誰も入ってこないように、家をロープでぐるぐるに囲っていたとお向かいさんに教えてもらいました。

占有屋に「逃げなさい。私たちがこの家を守るから」と言われ、私たち家族はほぼ身一つで逃げたんですけど、母は後日、荷物を取りに豪邸に戻ったことがあったらしいんです。

でも、その時には家にあったエルメスやバーキン、ピアノ、日本に数台しかない大きなオルゴールもすべて占有屋に持ち去られた後で中はガラガラだったみたいで。結局、父も騙されていたんです。

「住民票を移すと借金取りに所在がバレるから…」夜逃げした後の生活の苦労

――夜逃げした後は、どこに住んでいたんですか。

戸田 夜逃げ先は一旦、母の知り合いの那須の別荘をお借りして、そこにしばらく住んでいました。2個上の姉は当時小学生だったんですが、住民票を移すと借金取りに所在がバレるからと、しばらく住民票も移せず、小学校にも通えなかったみたいです。

平日、父と母は東京で仕事探しや、その後のことについて動いていて、家は留守にしていました。私は呑気に、別荘に箱買いしてあったカップラーメンを生まれて初めて食べて感動していました。

当時は熱湯を入れて食べると知らなかったので、蛇口から出るお湯をカップラーメンに入れて、バリバリの麺を「美味しい」って食べてました。

――知り合いが別荘を持っているということは、戸田さんのお母さんはもともとお金持ちだったんですか？

戸田 そんなことはないです。母方の祖父も祖母も教師で、普通の家庭です。父がお金を持っていたから、そういうお金持ちの知り合いが増えたんだと思います。だから成り上がりなんですよ。

両親が離婚し、母と姉と3人で生活することに

――那須の別荘の後はどうしたんですか。

戸田 父は見栄っ張りだったんで、マンションを借りて、家具も何もない状態で引っ越しました。そのマンションはデロリアンの写真と一緒にあげた床で食事をしている場所です。でもそのマンションにも長くは住めず、両親が離婚をします。

離婚も借金だけが理由ではないんです。父は母の両親からもお金を借りていたんですが、母が年末に挨拶に行こうと言っても行かない。

父としては「借金をしているし、返せるかもわからないから挨拶には行けない」というんですけど、母としては「借金を返せないかもしれないから、きちんと挨拶する必要がある」と考えているので、喧嘩になって。

そういういざこざがどんどん増えていって、私が5歳くらいの頃に父と母は離婚し、私、母、2個上の姉との生活が始まりました。

「動物にあげるキャベツやニンジンを持って帰り…」両親が離婚したあとの貧しい生活

――3人での新たな暮らしでもお金には苦労したんでしょうか。

戸田 うちの母は父の借金の連帯保証人になっていたので、自己破産をしてるんです。だからクレジットカードも作れず、お金には苦労したみたいです。それでも母は保険の外交員として働いて、まだ若かったこともあり、お客さんとお酒を飲んだりとうまく付き合って、契約も取れていたんです。

最初に3人で住んだのも東京・笹塚でした。だから最初はすごく貧乏という感じでもなくて、買いたいものも買ってもらってました。それこそシルバニアファミリーを買ってもらったこともあったんですが、今思うと母じゃなく、母のお客さんが買ってくれたのかもしれないです。

ただ、しばらくして笹塚には住めないとなり、その後は調布に引っ越したんですけど、そこでうちにはお金がないと意識するようになりました。そもそも考えたら、私、ランドセルをずっと持っていなかったんですよ。

それに調布に引っ越した時に、本当なら学校指定の体操服を買わないといけないんですが、うちにはお金がないから私だけ前の学校で使った体操服を着ていました。調布は男子だけでなく、女子もハーフパンツだったんですが、私だけはブルマのままでした。

――周りと自分が違うことに気づくわけですね。

戸田 そうですね。調布からも結局引っ越して、その後は高幡不動に住んで、どんどん家賃の安い京王線の西へ引っ越していきました。

小学校で飼育委員になったことがあったんですが、動物にあげるキャベツやにんじんを持って帰って、それを食べていたこともありました。その頃くらいから夜9〜10時まで帰ってこない母の代わりに私が料理を作るようになっていて、持って帰ってきたキャベツやにんじんを炒めて食べてました。

ポテトチップスを買いたくても買えなかったんで、家にあったジャガイモをスライスして作ってましたね。ただ、料理自体は好きだったので苦ではなかったです。

撮影＝志水隆／文藝春秋

（徳重 龍徳）