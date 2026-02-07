6日（現地時間）、パキスタンの首都イスラマバード近郊のターライ・カーラン地区地域のシーア派モスク（イスラム礼拝所）で自爆テロが発生し、少なくとも31人が死亡、169人が負傷した。

目撃者と警察関係者によると、テロ犯は大規模な合同礼拝のために信者が集まったモスク内に進入しようとしたが、入口で制止されると爆発物をさく裂させたという。

爆発直後に救助隊が派遣されが、現場毀損状態が深刻で重体の負傷者も多く、今後、死者数はさらに増える可能性も排除できない状況だ。

現在のところ犯行声明を出した団体はない。当局はシーア派を標的としてきたパキスタン・タリバン（TTP）やイスラム国（IS）などスンニ派極端主義武装組織の犯行である可能性があるとみて捜査を進めている。

パキスタンはスンニ派が多数の人口構造上、少数派シーア派に対する分派間の暴力事件が続いてきた。

ザルダリ大統領は声明で罪のない民間人に対する攻撃を反人道的犯罪と規定し、強く糾弾した。

シャリフ首相も徹底的な調査を通じて責任者を必ず処罰すると指示した。イスラマバードでは昨年11月にも自爆テロで多数の犠牲者が発生するなど不安定な情勢が続いている。