米軍が東太平洋の海上で麻薬の運搬が疑われる船舶を攻撃し、乗船していた2人が死亡した。

米南方軍司令部は6日（現地時間）、公式SNSを通じて、前日に麻薬密売経路を移動中だった船舶を打撃したと発表した。

司令部はこの船舶が指定テロ団体によって運営されていて、今回の作戦で「麻薬テロリスト」2人が死亡し、米軍側の被害はないと明らかにした。

公開された映像には、航海中だった船舶が炎に包まれて強く爆発する場面があった。

米軍は昨年9月から「サザン・スピア（Southern Spear）」という作戦名の下、カリブ海と東太平洋一帯で麻薬密輸が疑われる船舶を精密打撃してきた。現在まで計38回の攻撃があり、この過程で発生した死者数は計128人にのぼる。

ヘグセス米国防長官は「米国人を脅かす麻薬テロリストを除去して本土を保護するための正当な作戦」という立場を固守している。

しかし法曹界と国際人権団体は冷たい視線を向けている。米軍が最小限の司法手続きも踏まずに容疑者を即決処刑する行為は明白な国際法違反だと批判する。

特に昨年9月のベネズエラ船舶攻撃で生存者まで殺害したという疑惑は「戦争犯罪」という声が高まり、現在、米政界の超党派的な調査を受けている。

また、昨年の空襲で家族を亡くしたトリニダードトバゴ国籍の遺族が最近、米国政府を相手に訴訟を提起するなど、米軍の強硬一辺倒の作戦をめぐる法的・倫理的論争が絶えない。