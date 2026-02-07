〈大豪邸に住む超セレブ→借金まみれになって夜逃げ→“動物のエサ”を食べる極貧生活に転落…人気グラドル・戸田れい（38）が語る、波乱万丈すぎる子ども時代〉から続く

SNSにアップした豪邸に住む幼少期と、その家から夜逃げした後の比較写真が話題を呼んだグラビアアイドルの戸田れい（38）。小学校時代は動物のエサを食べる貧しい暮らしをしていたという彼女だが、高校時代は絵に描いたような不良高校に入学。

戸田れいさん ©志水隆／文藝春秋

母からの外食の誘いを「いよいよ最後の晩餐だ」と…

――超お金持ちから一転、お父さんの莫大な借金で貧しい暮らしとなった戸田さんですが、お母さんとの関係はどうだったんですか。

戸田れいさん（以下、戸田） 仲は良かったです。ただ「母がいつ死ぬのか」という不安を小学校高学年の頃はずっと抱えていました。

母は保険の外交員として働きながら、私と姉の面倒を見てくれましたが、外交員の仕事って契約が取れなければ給料がないので、波がめちゃくちゃあって大変だったと思います。だからか母は「お母さん死んだら、すごい保険金が入るんだよ」が口癖だったんです。

小学校5年生の時に、母が夜中に包丁を研いでたんですよ。後から聞くとそれが母なりのストレス発散法だったみたいなんですけど、まだ子供だったので「もしかしたらお母さんが明日死んでいるかもしれない」って怖くなったことを覚えています。

そこから数か月後に母から「今日は外食しよう」と駅前のジョナサンに連れていってもらったことがあったんですけど「うわ、いよいよ最後の晩餐だ」と思って。母はいろいろ料理を注文したんですけど、もう何も美味しくないんですよ。

ただ、実際は保険の契約が一件取れたので、普段つらい思いをさせている子供たちへの罪滅ぼしのジョナサンだったんです（笑）。

「スーパー荒れた学校でした」超ヤンキー校に入学し、バイト三昧の高校時代

――戸田さんがお母さんを心配していたからこその勘違いですよね。中学生になると周りがもっとよく見えることで、家庭状況がわかってきます。そこでつらさなどは感じませんでしたか。

戸田 小学校の高学年から中学生までの3年間は、私たち3人に加えて、母の妹である叔母と一緒に4人で住むようになったんです。母としても家賃が半分になるので、中学時代は少しは生活が楽になっていました。

ただ、その叔母が病気になって余命宣告を受けたんです。余命宣告を受けると死亡保険金を生前給付金としてもらえる保険に入っていたのですが、叔母は「最後にみんなで一緒に大きいところに住みたい」と私が中3の時に東京・稲城市にマンションを買ってくれたんです。

けっきょく叔母はそのマンションには住めずに亡くなったのですが、マンションを残してくれたので、私たち家族にとってはものすごく助かりました。その頃から生活も少しずつ楽になっていったんです。

――では高校生くらいには生活も楽になったんですね。

戸田 そうですね。アルバイトもできる年齢になったので、近所のマクドナルドで3年間アルバイトしました。時給760円くらいで、楽しかったです。

ただ高校は、とにかく私が入れるレベルの高校なので、もう本当にやんちゃで。勉強ができない人か、本当のヤンキーしかいないみたいなスーパー荒れた学校でした（笑）。本当に絵に描いたようなヤンキー校でしたね。

「ガムを廊下に吐くのは当たり前」「廊下を原付で走っている子も…」

――どのぐらい荒れていたんですか？

戸田 ガムを廊下に吐くのは当たり前だし、廊下を原付で走っている子が本当にいました（笑）。私が入学する1年前には、文化祭で他の学校と抗争があったみたいで、鉄パイプで殴られて下半身不随になった子もいたみたいなんです。だから文化祭には警察がすごくいっぱい来てました。

――漫画みたいなヤンキー高校ですね……。

戸田 私は単に頭が悪かったのでその学校に入ったんですけど「ヤバいところに入ってしまった」と思ってました（笑）。

頭の悪い軍団とヤンキー軍団だったら、ヤンキー軍団の方にいたいなと思って、髪を染めて、ルーズソックスを履いて「いえーっ」とかギャルをやってました。日焼けサロンも流行ってたので「雨降って寒いから日サロ行こうぜ」とかやってました。

ただマックのバイトでは髪を染めちゃダメだったので、駅のトイレでお団子にしてスプレーで髪を黒く戻してからバイトに行ってました。口調も学校ではだるくもないのに「だりーぃ」とか言ってましたが、マックだとハキハキ「いらっしゃいませ！」と言ってました。

母親から「どうせ無駄遣いするからお金は私が管理する」と…バイトで稼いだお金の行方

――アルバイトをして、初めて自分でお金を稼いだわけですが、そのお金は何に使ったんですか。

戸田 友達みんなにガストで奢りました（苦笑）。見栄っ張りな部分を父から受け継いだみたいで、今でも自分より稼いでいる子とご飯を食べていて、自分はお金がないのに「いいよいいよ、出すよ」と奢っちゃうんですよ。

当時も最初の1か月でアルバイト代が9万円になって。もう嬉しくって。じゃあ、何に使おうと思った時に「奢りたい」と思ってしまって。それでガストで仲良い子みんなに奢りまくって、すぐに9万円が消えました。

そのことを知った母からは「どうせ無駄遣いするからお金は私が管理する。欲しい時は言ってくれたらお金をあげるから」と言われて、母が私の口座を管理するようになったんです。けれど、これにも問題がありまして。

「ギャラも全部借金返済に充てられていたんです」高3で芸能界デビューし、26歳まで“借金生活”

――問題ですか？

戸田 姉は私と違って優秀で地方の国立大学の医学部に行ったんですよ。母は姉にどうしても医者になってほしいからアルバイトもさせたくないと、仕送りや引っ越し代、学費のために借金をしたんです。

ところが、その借金の利息は私のアルバイト代で払っていたんですよ。銀行口座から勝手に姉のための借金の返済に流れていて。

アルバイト代だけじゃなく、高校3年生の頃から芸能の仕事を始めていたんですけど、そのギャラも全部借金返済に充てられていたんです。そのことについて、私は全く知らなかったんです（苦笑）。

結局、私が26歳くらいの時にようやく借金がチャラになったんですが、芸能の仕事をしている間も苦しかったですね。「私はこんなにも働いてるのに、自分の買いたいものも買えなくて。何のために働いているんだろう」って。

「グラビアでまず名前を出そう」高3でグラビアデビューした経緯

――戸田さんの人生にはつくづく借金がついて回りますね……。芸能デビューのお話が出ましたが、きっかけはお母さんだそうですね。

戸田 小学生の時、母の外交員時代の顧客に芸能事務所をやってる方がいて「娘さん、可愛いから芸能事務所に入れてみないか」となったのが入り口です。ただ芸能自体に興味はなくて、所属はしたものの活動はしていませんでした。

高校生になってからレッスンに通うようになって、滑舌の練習として有名な「外郎売（ういろううり）」をやったりしていました。事務所はもともと映画制作も手がけていて、私を役者に育てたかったと思うんですけど、役者にはあまり興味を持てなくて。

その頃、グラビアが結構バブリーな時期だったんですよ。それで高校3年生の時に「グラビアでまず名前を出そう」となったんです。ただ最初の事務所はグラビアを全くやってない事務所だったんで、他の事務所と業務提携してグラビアを始めました。

――最初のグラビアの仕事は何でしたか。

戸田 雑誌でした。成人雑誌だったんですけど当時はバブリーだったので、サイパンでの撮影だったんです。撮影自体も嫌なことは1つもなく、私が歩くと日傘をさしてくれるし、荷物は持ってくれるし「なんだ、この仕事は！」と思って（笑）。

その後もグラビアを続けていたんですが、海外ロケも多かったし、いろんな世界を見せてくれるんだと思って楽しかったんです。

「片親だから、グラビアみたいな仕事をさせられてるんだ」と言われ…

高校卒業後は保育士になろうと思って、短大ももう決まっていたんです。でもグラビアのロケに何回か行ったら全然単位が足りなくなっちゃって。ただグラビアは今しかできないと思って、グラビアに専念することにしました。

グラビアで自分を綺麗に撮ってもらえて、それが世に出た時にみんなに「綺麗」と言ってもらえることが本当に嬉しくて。

――でも、先ほど話されていましたが、借金を返すため働いても自由にお金は使えないわけですよね。

戸田 そうなんです。しかも事務所と業務提携先からも二重に取られるので、ギャラ自体がめちゃくちゃ少ないんですよ。月に5万〜6万円くらいで、マックのアルバイトの方がよほど儲かりました（笑）。

――グラビアを始めたことで周りの反応はどうだったんですか。

戸田 マックのアルバイトもずっと続けていたんで、お客さんに「あっ」と気づかれたりもしました。でも「見たよ」と言われるのは嬉しかったです。

逆に、友達の親から「片親だから、グラビアみたいな仕事をさせられてるんだ」と言われたりもしました。そういう偏見もある時代で「違うのにな、私は好きでやっているのにな」と思ってましたね。

撮影＝志水隆／文藝春秋

