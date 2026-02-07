やす子、最近炎上しがちと自虐「あったかいニュースをお願いします〜」 初の書籍をアピール
お笑い芸人のやす子が7日、自身初の書籍『靴下はいつもあべこべはい〜』の発売記念イベントを都内で開催し、メディアの取材で「あったかいニュースをお願いします〜」と呼びかけた。
【写真】「はい〜！」書籍を紹介するやす子
バイト時代はクビになってばかり、コンプレックスだらけで何をやってもうまくいかない…というやす子が、それでも前へ進み続けられる、日常生活における、ゆるめの“やす子メソッド”を収めた。さらに、月刊誌『JUNON』で連載中のエッセイ漫画も収録。やす子の日常や旅行記などを、楽しめる1冊になっている。
登場してすぐ「最近ちょっと炎上しがちなので、あったかいニュースをお願いします〜（笑）」と報道陣の笑いをさらいながらあいさつしたやす子。「まさか人生で本を出せるとは思わなくてうれしくて、こういったイベントもうれしくて、普段はしないんですけど、チークを塗って来ちゃいました（笑）」とチャーミングに喜びを語った。
タイトルについて聞かれると「3年間で7日間しか休みがなく、1週間で7、8時間しか寝られなかった」と、キャパオーバーになってしまったというピーク時の多忙ぶりを明かし、「靴下を乾いたものから（あべこべに）履こうと思ったらちょっとだけ楽になったので、そんな大変だったときに始めたことをタイトルにしました」と告白。「きょうは衣装さんの靴下なのでそろっています〜（笑）」とにっこりだった。
今年の抱負を聞かれると「発言に気を付けること」と笑いを誘いながら、「保護動物の施設を自腹で作る企画をやっているので、その夢を達成させたい」と真面目な目標も語った。
