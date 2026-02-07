「ジョグ125」ベースの新モデル

ヤマハ発動機（以下、ヤマハ）は2026年2月3日、いわゆる「新基準原付」の同社第1弾モデルとなるスクーター「JOG ONE」（ジョグワン）を3月19日に発売すると発表しました。

【海外生まれの新モデル！】これがヤマハ初の「新基準原付」です（写真で見る）

新基準原付は、これまでの原付一種（排気量50cc以下）規格を実質的に置き換える新たなカテゴリーです。従来の原付一種免許で運転でき、排気量は50cc超〜125cc以下へと拡大された一方、最高出力は4.0kW以下に制限されています。

同年10月にはホンダが他メーカーに先行し、「スーパーカブ」「ディオ」などの新基準原付モデルを発表。また、翌月からの排出ガス規制強化に伴い、10月末までに各社の50ccモデルがすべて販売終了となっています。

ヤマハは2018年より、50cc原付一種モデルのOEM供給をホンダから受けていましたが、今回デビューしたジョグワンは自社開発となっています。ベースとなったのは台湾生産のグローバルモデルで、2022年に日本にも投入された「ジョグ125」。ジョグワンも同じく台湾で生産される予定です。

ジョグワンの車両重量は95kgで、シート高は足つきのよい735mmに設定されています。エンジンはジョグ125と同系統の排気量124cc「BLUE CORE」ユニットを搭載していますが、最高出力は規格に合わせて3.5kWに制御されています。

また、始動時にはスターターモーターとして、走行中は発電機として機能する「SMG」（スマート・モーター・ジェネレーター）や、リアブレーキ操作時にフロント側にも制動力を配分してバランスする「UBS」（ユニファイド・ブレーキ・システム）なども装備します。

なお、税込み価格は25万9600円。日本国内での販売目標は年間1万台の計画です。