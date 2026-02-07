横浜FM、鈴木冬一の左ひざ外側半月板損傷を発表…手術で全治6カ月の見込み
横浜F・マリノスは7日、MF鈴木冬一の負傷について発表した。
発表によると、鈴木は1月19日（月）から1月29日（木）にかけて行われた2026春季トレーニングキャンプ中に負傷。宮崎県内の病院で検査を受けた結果、左ひざ外側半月板損傷と診断され、経過観察を続けていたなか、2月6日（金）に神奈川県内の病院にて手術を行なったという。なお、全治は6カ月の見込みであることが明らかになっている。
鈴木は2000年5月30日生まれの現在25歳。セレッソ大阪の育成組織出身で、2019年に長崎総合科学大学附属高校から湘南ベルマーレに加入した。2020シーズン終了後にはスイス・スーパーリーグ（1部）のローザンヌへ完全移籍加入し、約3年間の在籍で公式戦通算92試合出場6ゴールを記録。2024年に京都サンガF.C.に移籍した後、2025年から横浜FMでプレーし、昨季は2025明治安田J1リーグで23試合、2025JリーグYBCルヴァンカップで2試合、天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会で1試合に出場していた。
