三好康児が2戦連発で同点弾も…ボーフム、山田新途中出場のプロイセンとドロー

ボーフム（ドイツ2部）に所属するMF三好康児が、2試合連続ゴールを記録した。



1月31日に行われたブンデスリーガ2部第20節のシャルケ戦で今季2試合目の先発出場を果たし、今季初ゴールを記録していた三好は、6日に行われた第21節のプロイセン・ミュンスター戦にも2試合連続でスタメン出場した。



そして、0−1とリードを許して迎えた59分に三好は左足で貴重な同点弾を決め、2試合連続となるゴールを記録。その後、62分に途中交代となると、スコアはこのまま動かず、1−1で終了。ボーフムは2連勝とはならなかった。



なお、プロイセン・ミュンスターでは先月27日にセルティックからレンタル移籍で加入したFW山田新が、この試合ベンチスタートとなったものの、85分から途中出場を果たしており、加入後2試合連続で出場機会を得ていた。