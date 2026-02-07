好きな「2026年冬ドラマ」ランキング！ 2位『リブート』を6票差で抑えた1位は？
2026年冬クールはオリジナル作品も多く、注目のドラマが目白押し。視聴者の心をつかんだ作品はどれだったのか、注目が集まっています。
All About ニュース編集部は1月20〜21日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「2026年冬ドラマ」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「好きな2026年冬ドラマ」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、日曜劇場『リブート』（TBS系）です。鈴木亮平さん主演、『TOKYO MER』シリーズでタッグを組んだ黒岩勉さんが脚本を務めるオリジナル作品。
鈴木さんは妻殺しの罪を着せられた善良なパティシエと、悪徳刑事の二役に挑みます。正義と悪、うそと真実の両面が入り乱れるエクストリームファミリーサスペンスです。
回答者からは「他人として生きるというストーリーが新鮮」（60代女性／静岡県）、「日曜劇場はハズレが少なく毎回観ているから」（50代男性／東京都）、「ストーリーがスピード感があって面白かった」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）です。橋本環奈さんが主演を務め、元ヤンキーの新米脳神経外科医を好演しています。
16歳の時のバイク事故をきっかけに医師となった主人公・湖音波（ことは）が、医療現場をパワフルに改革する痛快医療エンターテインメント。実在する医師をモデルとしており、成り上がり外科医の今後の展開にも注目です。
回答コメントでは「実在する人物をモデルにしたらしいので、どんなものか興味を持たされるから」（50代男性／佐賀県）、「視聴後に余韻が残るため」（20代女性／三重県）、「橋本環奈が面白いから」（20代女性／宮城県）などの声が集まりました。
2位：『リブート』（TBS系）／48票
2位にランクインしたのは、日曜劇場『リブート』（TBS系）です。鈴木亮平さん主演、『TOKYO MER』シリーズでタッグを組んだ黒岩勉さんが脚本を務めるオリジナル作品。
回答者からは「他人として生きるというストーリーが新鮮」（60代女性／静岡県）、「日曜劇場はハズレが少なく毎回観ているから」（50代男性／東京都）、「ストーリーがスピード感があって面白かった」（40代女性／神奈川県）といったコメントが寄せられています。
1位：『ヤンドク！』（フジテレビ系）／54票
1位にランクインしたのは、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）です。橋本環奈さんが主演を務め、元ヤンキーの新米脳神経外科医を好演しています。
16歳の時のバイク事故をきっかけに医師となった主人公・湖音波（ことは）が、医療現場をパワフルに改革する痛快医療エンターテインメント。実在する医師をモデルとしており、成り上がり外科医の今後の展開にも注目です。
回答コメントでは「実在する人物をモデルにしたらしいので、どんなものか興味を持たされるから」（50代男性／佐賀県）、「視聴後に余韻が残るため」（20代女性／三重県）、「橋本環奈が面白いから」（20代女性／宮城県）などの声が集まりました。
