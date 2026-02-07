「治安がいい」と思う京都府の市ランキング！ 2位「宇治市」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
安心して暮らせる街には、穏やかな雰囲気や地域のつながり、清潔で整った環境など、さまざまな魅力が詰まっています。犯罪が少なく、誰もが安心して外出できる街は、多くの人にとって理想の住まいといえるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年10月22〜25日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「治安がいいと思う市に関するアンケート」を実施しました。その中から、「京都府の市で『治安がいい』と思う市」ランキングの結果をご紹介します。
2位：宇治市／45票京都府の南部に位置し、宇治川が流れる自然豊かな街です。観光地として人気があるだけでなく、京都市内へのアクセスも良く、暮らしやすい環境が整っています。自然に囲まれた静かな住宅街が多く、子育て世帯も多いのが特徴。地域の防犯活動も活発で、安心して過ごせる街という印象を持つ人が多いようです。
回答者からは「観光地ながら落ち着いた住宅街が多く、夜でも静かで安心感があるから」（30代女性／東京都）、「何回も観光で行っていますが犯罪に遭遇したことも見たことも今までありません」（40代女性／岡山県）、「治安が比較的良く、子育てに適したエリアとして人気があるので」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
1位：京都市／67票京都府の県庁所在地で、千年の都として栄えた歴史と文化の中心地です。清水寺や金閣寺など、世界遺産にも登録されている名所が数多くあり、国内外からたくさんの観光客が訪れます。中心部は生活の便利さがありつつ、少し歩けば歴史を感じる落ち着いた街並みが広がっています。繁華街から離れると、高級住宅街や教育施設の多いエリアもあり、防犯対策がしっかりしている点が、安心感のあるイメージにつながっているようです。
