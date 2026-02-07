男子が学生時代に妄想した告白シーン９パターン
人には「理想の告白」というものがあるものです。特に学生時代は、ドラマやマンガなどを見て、現実的ではないシチュエーションを夢見ることも…。そこで今回は、『スゴレン』男性読者へのアンケートを参考に「男子が学生時代に妄想した告白シーン」をご紹介します。
【１】転校する女子から「その前に言いたくて」と屋上で打ち明けられる
「『転校』と『屋上』が学生っぽくていい！」（２０代男性）など、学生時代を連想させるワードがカギなようです。屋上という非日常空間は、告白のドキドキ感を高めるのに効果的だといえます。社会人の人も、会社の屋上に相手を呼び出してみてはいかがでしょうか。
【２】バレンタインチョコに大きく「好き」と書いてある
「こんな手作りチョコがほしい！」（２０代男性）と、マンガチックなシチュエーションを妄想する人も多いようです。学生さんでなくても実践できることなので、社会人の人も挑戦してみてはいかがでしょうか。
【３】外にいる自分に向かって、教室から大声で「好き」と言われる
「ドラマで見て憧れた。実際されたら照れるけど」（２０代男性）など、現実的ではないものの、妄想的には胸キュンな告白方法だといえそうです。さすがに人前でふられるのはリスキーなので、現在学生の人も勝算がある場合のみ、トライしてはいかがでしょうか。
【４】下駄箱を開けたら、中にラブレターが入っている
「白い封筒にハートのシール！ いいなぁ」（２０代男性）と、マンガでよく見るシーンだけに、人気の高いシチュエーションだといえそうです。メール全盛の時代ゆえに、今学生の人が実践すると、スペシャルな感じがするかもしれません。
【５】家に電話がかかってきて、夜の公園で告白される
「学校で会ってる子と外で会うってだけでドキドキ」（２０代男性）など、緊張感が高まるところが逆にいいというケースです。携帯ではなく自宅に電話するのも時代を感じさせ、かつて学生だった男性にグッとくるのでしょう。現在学生でなくても、自宅暮らしの男性には使える手かもしれません。
【６】放課後、ふたりきりの教室で「好きです」と言われる
「特に夕暮れどきだと最高！」（２０代男性）など、人によっては具体的な時間帯まで思い浮かぶほど、王道の告白シチュエーションだといえそうです。就職している人は、ふたりきりで残業しているときなどに告白すると、同じような効果があるかもしれません。
【７】女友達に、別の女の子が待つ体育館裏に呼び出される
「実際にこういう告白をされた男友達がいたから、次は自分の番かなと（笑）」（２０代男性）など、現実的にも多い告白シチュエーションゆえに、夢見る男性も多いようです。女友達の助けを借りるのも、まだ若い女の子らしいやり方で、好印象なのかもしれません。
【８】試合の後、タオルを渡しながら「好きです！」と言われる
「部活を頑張ってたから、実は毎回妄想してた」（２０代男性）など、運動部に所属していた人が憧れるシチュエーションだといえそうです。好きな男性の試合の応援に行くときは、汗ふき用のタオルを忘れずに。勇気をもって告白してみましょう。
【９】卒業式に後輩から「第二ボタンください！」と言われる
「モテるタイプでもなかったくせに、卒業式の日は期待した（苦笑）」（２０代男性）など、無意味に緊張して卒業式を迎える男性もいるようです。現在中高生の人は、「こんな告白時代遅れかも」と思わず第二ボタンをお願いすると、意外と感激する男性は多いでしょう。
ほかにも「男子がこんな告白シーンを妄想していた」というエピソードがあれば教えてください。皆さんのご意見をお待ちしています。（小倉志郎）
