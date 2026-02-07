¡ÔÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡¦»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤ÎÃÂÀ¸Æü²ñ¡Õ¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤´½Ëµ·1²¯±ß¡×¤Î»þÂå¤â¡Ä¸µ¡È¶ËÆ»¤ÎºÊ¡É¤¬¸ì¤ëÂåÂØ¤ï¤ê¤ÎX¥Ç¡¼
¡¡¹°è·Ï»°¼¡ÃÄÂÎÁÈÄ¹¤À¤Ã¤¿¥ª¥Ã¥È¤¬¹ö»à¡£Ãø½ñ¡Ø¶Ë°¹2.0¡Ù¤ò»ý¤Ä¡¢ËÜÌ¾¡¦½Ð¿ÈÃÏ¤â¤í¤â¤íÈó¸ø³«¤Î¸µ¶ËÆ»¤ÎºÊ¤¬¥ê¥¢¥ë¤ÊË½ÎÏÃÄ¤ÎÀ¤³¦¤ò¸ì¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û84ºÐÃÂÀ¸Æü²ñ¤ËÌ©Ãå¡ª¡Ö¤Þ¤ë¤Ç±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¡×¡É¤Û¤í¿ì¤¤¾Ð´é¡É¤Î»ÊÁÈÄ¹¤Ê¤É
¼·ÂåÌÜ»³¸ýÁÈÂÎÀ©È¯Â¤Î¡Ö£Ø¥Ç¡¼¡×¤ËÃíÌÜ½¸¤Þ¤ë
¡¡1·î25Æü¤Ï¡¢Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡¦»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¤Î84ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¡¢ÎãÇ¯ÄÌ¤ê¡ÖÃÂÀ¸Æü²ñ¡×¤¬³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤Ä¤´¤í¤«¤é¤³¤Î´·½¬¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÃÂÀ¸Æü²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¡¢¾ì½ê¤ä»²²Ã¼Ô¤ÎÉþÁõ¡¢¤ªÎÁÍý¤ÎÆâÍÆ¤Ê¤É¤¬ËèÇ¯ÊóÆ»¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¡¢¶áÇ¯¤Ï»ö»Ï¤á¤äÃÂÀ¸²ñ¤ÎÀÊ¤Ç¡ÖÂåÂØ¤ï¤ê¤ÎÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È·Ù»¡¤ä¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ÊÁÈÄ¹¤ÏÊóÆ»¤Ç¸«¤ë¸Â¤ê¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢º£Ç¯¤Ç84ºÐ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢°úÂà¤ò±½¤µ¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤Þ¤¢¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¸½ºß¤ÎÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Ï2005Ç¯¤ËÈ¯Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢2025Ç¯¤Ï¡Ö»ÊÇ¦ÁÈÄ¹¡Ý¹â»³À¶»Ê¼ãÆ¬ÂÎÀ©¤Î20Ç¯¡×¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Ç¯4·î¤Ë¤Ï¡¢¹°Æ»²ñ»þÂå¤«¤é"½÷Ë¼Ìò"¤È¤·¤Æ»ÊÁÈÄ¹¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¿¹â»³¼ãÆ¬¤¬¿·Àß¥Ý¥¹¥È¡ÖÁêÃÌÌò¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¡Ö°úÂà¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇÁ°Àþ¤«¤é¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤¤¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹â»³ÁêÃÌÌò¤Ï1947Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢1942Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î»ÊÁÈÄ¹¤è¤ê¼ã¤¯¡¢°ì»þ¤Ï¡Ö¼·ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¡×¤Î¸õÊä¤È¤â¤¤¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢°ÊÁ°¤«¤é»ýÉÂ¤âÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹â»³¼ãÆ¬¤Î¸åÇ¤¤È¤·¤ÆÏ»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¼ãÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ¹°Æ»²ñ¤ÎÃÝÆâ¾ÈÌÀ²ñÄ¹¤Ç¡¢¸½ºß¡Ö¼·ÂåÌÜ¤ÎºÇÍÎÏ¸õÊä¡×¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¼ãÆ¬¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¡Ö¾¥Ç¡¼¤Ï¤Þ¤ÀÀè¡×¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¥Ä¡¼¥È¥Ã¥×¤ÎÂáÊá¡¦¼ý´Æ¤ÇÈô¤Ó¸ò¤Ã¤¿²²Â¬
¡¡Ï»ÂåÌÜÈ¯ÂÅö½é¤Ï¡¢»ÊÁÈÄ¹¤È¹â»³¼ãÆ¬¡ÊÅö»þ¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë¤Ë¤è¤ëÏ»ÂåÌÜÂÎÀ©¤Ï¡ÖÄ¹¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ÊÁÈÄ¹¤Ï¼ãÆ¬Êäº´»þÂå¤Î1998Ç¯¡¢¹â»³¼ãÆ¬¤Ï2010Ç¯¤ËÂáÊá¡¦¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¡¢ºÇ¹âºÛ¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡Ö¼·ÂåÌÜÃÂÀ¸¡×¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¿ÍÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é·Ù»¡¤È¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤¢¤ì¤³¤ì²²Â¬¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë20Ç¯¤¬¤¿¤Á¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
»ÊÁÈÄ¹¤Î½Ð¿ÈÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢2015Ç¯¤Î»³¸ýÁÈÊ¬Îö¤ÇÆó¼¡ÃÄÂÎ¤Î»³·òÁÈ¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÀªÎÏ¤¬Ã¦Âà¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢»ÊÁÈÄ¹¤Î½Ð¿ÈÃÄÂÎ¤Ç¤¢¤ë¹°Æ»²ñ¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2021Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¸ÞÂåÌÜ»³·òÁÈ¡×¤ÎÃæÅÄ¹À»ÊÁÈÄ¹¤¬Ï»ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ËÉüµ¢¡¢ÃæÅÄÁÈÄ¹¤ÏºÇ¹â´´Éô¤Î°ì¿Í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤â¡Ö¹°Æ»²ñ°ì¶¯¡×¤Î¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤«¤Ä¤Æ¤Î»³·òÁÈ¤Ï¡¢»°ÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤Î»³ËÜ·ò°ì¼ãÆ¬¤¬½éÂå¤òÌ³¤á¡¢ÅÄ²¬°ìÍº»°ÂåÌÜ¤Î¿®Ç¤¤âÆÆ¤¯¡¢¡Ö»³·ò¡ÊÁÈ¡Ë¤Ë¤¢¤é¤º¤ó¤Ð»³¸ý¡ÊÁÈ¡Ë¤Ë¤¢¤é¤º¡×¤È¤Þ¤Ç¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢1992Ç¯¤ÎË½ÂÐË¡»Ü¹Ô¡¢·Êµ¤¤ÎÄãÌÂ¤Ç¥·¥Î¥®¡Ê»ñ¶â³ÍÆÀ³èÆ°¡Ë¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤«¤é¡¢»³·òÁÈ¤ÎÂ¸ºß´¶¤Ï¼å¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡1995Ç¯¤Ë¤Ï¡¢µþÅÔÉÜ·Ù¤Î·Ù»¡´±¤¬ËöÃ¼¤Î»³¸ýÁÈÁÈ°÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸í¼Í¤µ¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ÆóÂåÌÜ»³·òÁÈÁÈÄ¹¤Ç¸ÞÂåÌÜ»³¸ýÁÈ¤ò½±Ì¾¤·¤¿ÅÏîµË§Â§ÁÈÄ¹¤Ë¡Ö»ÈÍÑ¼ÔÀÕÇ¤ÌäÂê¡×¤¬Ìä¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âºÛ¤Ç¤â¡ÖÁÈÄ¹¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÇ§Äê¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤«À¤´ÖÍÍ¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¹°Æ»²ñ¤ÏÌ¾¸Å²°¼þÊÕ¤òÃæ¿´¤ËÀÉ÷Â¯¶È¤«¤é·úÀß¡¦²òÂÎ¶È¤Ê¤É¤Ç»ñ¶âÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡2009Ç¯¤Ë¤Ï¡¢°ÂÆ£Î´½Õ·Ù»¡Ä£Ä¹´±¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¡Ö¹°Æ»²ñ²õÌÇºîÀï¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¡¢¡Ö¹°Æ»²ñ¤³¤½»³¸ýÁÈ¤Î¶¯Âç²½¤ò»Ù¤¨¤ë¸¶Æ°ÎÏ¡×¡Ö¹°Æ»²ñ¤Î¼åÂÎ²½¤Ê¤¯¤·¤Æ»³¸ýÁÈ¤Î¼åÂÎ²½¤Ï¤Ê¤¯¡¢»³¸ýÁÈ¤Î¼åÂÎ²½¤Ê¤¯¤·¤ÆË½ÎÏÃÄ¤Î¼åÂÎ²½¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÜü¤òÈô¤Ð¤¹¤Û¤É¤ÎÂ¸ºß´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡Ö¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´½Ëµ·¤Ï1²¯±ß¡×
¡¡Ï»ÂåÌÜÂÎÀ©È¯Â¤Ë¤è¤ê¡¢»³·òÁÈ¤«¤é¹°Æ»²ñÃæ¿´¤ÎÁÈ¿¥¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢½¸¶â¥·¥¹¥Æ¥à¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡º£¤Ï´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢°ÊÁ°¤ÏËè·î¤Î¡Ö²ñÈñ¡×¤äºÛÈ½ÈñÍÑ¤Î¥«¥ó¥Ñ¤ÏÉ´Ëü±ßÃ±°Ì¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë»ÊÁÈÄ¹¤Ø¤Î¤ªÃæ¸µ¤Ï5000Ëü±ß¡¢¤ªºÐÊë¤¬1²¯±ß¡¢¤ªÃÂÀ¸Æü¤Î¤´½Ëµ·¤¬1²¯±ß¤Ç¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÄ¾·ÏÁÈÄ¹¤¿¤Á¤¬Ê¬Ã´¤·¤ÆÇ¼¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿"¸ÞÂåÌÜ»þÂå¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿´·Îã"¤Ï¡¢»³¸ýÁÈÊ¬Îö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´½Ëµ·ÌÜÅª¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤¤¤¤¥È¥·¤ò¤·¤ÆÃÂÀ¸Æü²ñ¤È¤Ï¡Ä¡Ä¤È»×¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Îº¢¤ËÃÂÀ¸Æü¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤È¤ÏÌµ±ï¤Î´Ä¶¤Ç°é¤Ã¤¿´Ø·¸¼Ô¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤ªÌß¤Ä¤¤È¤«¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤â´Þ¤á¤Æ¤«¤Ê¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤¤¤¤¤«°¤¤¤«¤ÏÊÌ¤Ë¤·¤Æ¡¢¥ä¥¯¥¶¤Ï¡Ö¼ä¤·¤¤¿Í¤¿¤Á¤Îµï¾ì½ê¡×¤À¤Ã¤¿»þÂå¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¿Í¾ð¤è¤ê¤ª¶âÍ¥Àè¤ß¤¿¤¤¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ä¥¯¥¶¤â»þÂå¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉÏº¤¤äº¹ÊÌ¡¢¸ÉÎ©¤Ê¤ÉÈÈºá¤¬µ¯¤³¤ë¼Ò²ñÅª¤ÊÇØ·Ê¤Ë¤âÌÜ¤ò¸þ¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¡¡¤½¤¦±ó¤¯¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¡¢ÂåÂØ¤ï¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÈ¯É½¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ú¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
ÂÔÅÄË§»Ò¡Ê¤Þ¤Á¤À¡¦¤è¤·¤³¡Ë¡¿ËÜÌ¾¡¦½Ð¿ÈÃÏ¤â¤í¤â¤íÈó¸ø³«¤Î¸µ¶ËÆ»¤ÎºÊ¡£¹°è·Ï»°¼¡ÃÄÂÎÁÈÄ¹¤À¤Ã¤¿¥ª¥Ã¥È¤¬¹ö»à¡£¤½¤Î¸å¤ÏÉáÄÌ¤Î¥ª¥Ð¥µ¥ó¤È¤·¤ÆÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ë½ÎÏÃÄÇÓ½ü¤¬¤Ò¤É¤¹¤®¤ÇÀ¼¤ò¾å¤²¤º¤Ë¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤¤¤í¤¤¤íÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ëÃø½ñ¤Ë¡Ø¶Ë°¹2.0¡Ù¡ÊÆÁ´Ö½ñÅ¹¡¦2018Ç¯¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£