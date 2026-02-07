『THE突破ファイル』（日本テレビ系）の税関職員役や、『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）のスナックアルバイト役など、人気バラエティ番組や話題ドラマに立てつづけに出演する田中美久。雑誌グラビアでも圧倒的な存在感を発揮し、今や「表紙女王」と呼ばれるほどに。このたび、「好きな色」だという青色の衣装を身にまとってグラビアムック「PARADE（パレード）」2026冬号の表紙および巻頭グラビアに出演した彼女が、撮影直後に「目指す高み」について語った。

【写真】ドラマ・バラエティ常連の田中美久の撮り下ろしショット 好きな色だという青色に身を包んだ1枚も

──『PARADE』Vol.3は、田中さんに表紙を飾っていただきました。

すでに発売されているVol.1とVol.2を拝見して、掲載されている写真がとてもきれいだなと感じていました。「私もこんなふうに素敵な雰囲気で撮ってもらいたい！」と思っていたので、今回参加できてうれしいですし、さらに表紙まで任せていただいて本当に光栄です。たくさんの方の目に留まったらいいな。実際に撮影の合間にモニターで写真を確認させてもらったら、色使いがとても素敵だったので、間違いなく素晴らしい仕上がりになるはずです！

──特に「色使いが素敵」だと思ったのはどのショットですか？

青色の衣装です。偶然にも自分の好きな色の衣装に身を包んで、幻想的でファッション誌のようなおしゃれな雰囲気で撮っていただきました。このときの写真を見て、自分でも心を動かされたんですよね。私自身こういうアーティスティックな撮影が好きなので、楽しかったです。一段階上の大人な感じが出せたんじゃないかな、って。

──青色が好きなんですね。ちなみに、青色が好きな理由って？

空や海って、青いイメージがありますよね。しかも空や海は、どこまでも広がっていて世界とつながっている。自分もいろんな人たちとつながっていたいし、広く活躍していける存在になれたらという意味を込めて「好きな色は青です」と言っています。

──とても素敵な理由ですね！ さて、田中さんにとって昨年はどんな年でしたか？ グラビア、バラエティ、ドラマ、音楽など幅広いジャンルで活躍されていましたが。

振り返ってみると、いろんな方面で活動させていただいて、充実した1年だったなと思っています。たくさん刺激をもらいました！ なので今年はさらに上へステップアップできるように頑張りたいと思っています。いきなり大きな一歩を踏み出すというよりは、少しずつでもいいから確実に前へ進んでいけたらなと思います。

──特に刺激が大きかったり充実感があったりしたお仕事や現場というと？

やはり演技のお仕事ですね。ドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）に出演させていただけたことは大きかったです。周りの方から「見てるよ」と声を掛けていただくことも多くて。素敵な作品に携わらせていただいたなと思います。

──SNSには田中さんが共演者の新木優子さんと仲良さそうにされている写真やムービーも上がっていました。撮影現場の雰囲気の良さが伝わってきました。

現場の雰囲気は本当に良くて楽しかったです！ そして共演者の皆さんの姿を見ていろんなことを学びました。

──共演者は第一線で活躍されている方ばかりでしたが、例えばどんなことを学びましたか？

皆さんすごく視野が広いというか、周りを見て演じられているんだなと感じました。主演の間宮祥太朗さんや新木さんの座長としての立ち振る舞いにも憧れを抱き、私もあんな俳優さんになれるように頑張りたいと思いました。私はプレッシャーに弱いし、まだまだ自分のことで精いっぱいなので……。

──そうなんですか？

人数の多い現場だったり、自分がミスをしたらたくさんの人に迷惑が掛かってしまうような大事なシーンだと緊張します。「もっとこう演じたほうがいい」というのが頭では分かっていても、実力不足でうまく演じられなかったりして。しかも気持ちが一度ネガティブになるとどんどんそっちに引っ張られてしまうので、現場では「ダメだダメだ！ 頑張れ私！ 私はできる！」と言い聞かせています（笑）。

──自己暗示をかけているんですね。そういった意味で、自信や強いメンタルを持って演技をしたい、と。

そうですね。現場でご一緒する役者の皆さんは、厳しい状況でも軸がブレずに堂々と演技をされるので、そこがすごいなと思いました。

──演技はこれから頑張っていきたい分野だと思いますが、どんな俳優になりたいですか？

いろんな役を幅広く演じられる人になりたいです。そして、「好きな俳優さんは誰ですか？」という質問に「田中美久」という名前が挙がるくらい活躍したいです。

「ママになった気分」にさせてくれる

──さて、グラビアのお仕事はいかがでしょうか。昨年も多くの雑誌で表紙を飾りました。

グラビアは自分を表現できる場所なので、ずっと続けていきたいです。表紙をさせていただけるのは当たり前ではないですし、すごくうれしいことなので、これからもいろんな自分を見せていきたいと思っています。

──さらに昨年は歌手としてシングル『mote mote』のリリースもありました。

お話をいただいたときは「マジですか？」と驚きました（笑）。また新たなご縁をいただいてありがたいと思いましたし、楽曲がすごくかわいくて！ 「あざとい女子代表」みたいなイメージで歌いました。聴いてくださる方の自己肯定感が上がり、みんな幸せになってくれたらいいな、って。

──なるほど。ちなみに田中さん自身が幸せを感じる瞬間ってどういうときですか？

愛犬と過ごす時間ですね。家に帰ったら愛犬が待っていてくれるというのが私の心の支え！

──ワンちゃんの犬種は？



ロングコートチワワの女の子の「るる」ちゃんです。誕生日は7月10日、納豆の日です（笑）。もう1年以上一緒に暮らしていて、私がお世話をしているんですけど、ママになった気分です。

──るるちゃんとは普段、どんなことをして遊んでいますか？

技を覚えてもらったり、一緒に散歩したりしています。あと、私はもともと1人でカフェに行くのが苦手であまり外出もしないタイプだったんです。でも最近はワンちゃんOKのカフェを探して一緒に行くようになって、行動範囲も広がりました。本当に日々のモチベーションになっています！

──では、2026年の抱負を聞かせてください。

もっといろんな人に「かわいい」「頑張ってる」「よく見る子だ」と言ってもらえるようになりたいです。そして「田中美久」という名前をたくさんの人に認知してもらえるように頑張ります！

──ところで、プライベートでこの冬行ってみたい場所ややってみたいことはありますか？

イルミネーションを見に行きたいです。私、幻想的な風景が好きなんです。HKT48時代はハウステンボスのアンバサダーをしていたのでイルミネーションを見る機会もあったんですけど、上京してからはなかなかなくて。よみうりランドのイルミネーションを見に行きたいです！

【プロフィール】

田中美久（たなか・みく）／2001年9月12日生まれ、熊本県出身。身長151cm。2013年にHKT48の3期生として加入。23年末に同グループを卒業後は俳優として幅広く活動し、昨年放送のドラマ『良いこと悪いこと』（日本テレビ系）での好演が話題に。『THE突破ファイル』（日本テレビ系）や『ネタパレ』（フジテレビ系）などのバラエティ番組にも出演。昨年12月24日には『mote mote』でソロアーティストデビューを果たした。デジタル写真集『田中美久 つながっているよ』が各電子書店にて発売中

公式X：＠miku_monmon3939

公式Instagram：@mikumonmon_48

撮影／大辻隆広

取材・文／左藤 豊