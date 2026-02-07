東京・上野の路上で、男女5人が4億円以上の現金が入ったスーツケースを奪われる事件が1月29日に起きた。

【写真】強盗団が乗り捨てた車。ほか、ひき逃げが起きた上野の現場付近なども

「被害者は中国人2人と日本人3人のグループ。被害者たちは貴金属店から預かった日本円を香港に運び、香港ドルに両替する仕事をしていたと話しています」（全国紙社会部記者）

襲撃した3人の行方は分かっていないが、注目すべきは「日本から香港へ運ばれる両替目的の現金」を狙った事件が相次いでいることだ。

上野の事件の約3時間後には、羽田空港で現金1億9000万円入りのスーツケースを持った4人の男性が襲われる事件が発生した。

「羽田空港では現金は奪われずに済みましたが、羽田で襲われたうちの2人は香港へと渡り、到着後にも再び襲撃されて約5800万円を奪われた。この一連の事件で現金の運搬を指示していた30代の社長は、『金（ゴールド）を業者から買い取り、それを売却した資金を香港に持ち込み両替しようとしていた』と説明しているそうです」（同前）

捜査関係者は、そもそも香港へ多額の現金が運搬される事案が多い背後に「金密輸」があると見ている。裏社会に詳しいジャーナリストの石原行雄氏が解説する。

「香港に運んだ多額の現金で金塊を購入する。香港は消費税がかからないので、金塊を日本に密輸して買取業者に売却した場合、買取業者から支払われた消費税の10パーセント分を利益として懐に入れることができるというのが金密輸ビジネスです。一連の事件は、そうしたビジネスが絡んだ現金の運搬を狙った組織的犯行と見られています」

金密輸をめぐっては、消費税分の10パーセントの利ざやを狙うものだけでなく、「香港のマフィアが違法薬物など他の犯罪で得た収益を金塊に換え、足がつかないようマネーロンダリングする目的で日本に持ち込み、売却して現金化している可能性がある」（前出・石原氏）という。

様々な目的で、「現金」が日本から香港へ、そして「金塊」が香港から日本へと往来していると見られる構図が、事件の謎を解く鍵となりそうだ。

「裏のビジネスに携わる人間たちの間で情報が行き来するなかで、金密輸に関わる香港マフィアあるいは日本の反社会的勢力が、別の金密輸グループの現金運搬の情報を掴んで強奪に動いた可能性も考えられる。

実は、一連の事件によく似た事案が昨年12月にも香港であった。日本円を運んでいたグループが襲われ、10億円が奪われたのです。スピード逮捕で15人が拘束され、その中には香港のマフィア『三合会』の関係者が含まれていました。香港は世界的なマネーロンダリングの一大拠点で、その裏社会に君臨しているのが三合会です。上野や羽田の事件にも関係していないかが注視されます」（前出・石原氏）

捜査結果が注目される。

※週刊ポスト2026年2月20日号