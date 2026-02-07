小松彩夏、１歳迎えた息子の誕生日＆黒白のお揃いコーデショット
女優の小松彩夏が４日、オフィシャルブログを更新。息子が１歳の誕生日を迎えたことを報告し、出産からの１年を振り返りながら母としての思いをつづった。
2023年７月に交際していた一般男性と結婚。結婚を機に拠点を仙台に移し、2025年１月28日に第１子となる男児を出産した小松。この日、「１歳の誕生日」と題して ブログを更新すると絵文字を交えながら「先日、息子が１歳の誕生日を迎えました」と報告し、“Happy Birthday”ガーランドで部屋を飾り付け、“Happy Birthday”のケーキトッパー、「１」のロウソクで飾り付けた苺のホールケーキを前に両手を広げ喜ぶ息子の姿や黒のトップスに黒と白のチェッカーフラッグ柄のパンツを合わせたお揃いコーデをした親子ショットを公開。「壮絶な出産から１年。私も母になって１年です」と出産から現在までの日々を感慨深げに振り返った。
この１年については「本当にいろいろなことがあって大変なことも山ほどあったけれど、毎日（赤ん坊の絵文字）の笑顔に救われています」と率直な胸の内を述べ、 子育ては「まだまだ初心者で手探りの日々ですが、気づけばどんどん成長している我が子」と成長の早さに驚きと喜びをにじませた。
また「生まれてきてくれて、本当にありがとう」と息子への感謝の言葉もつづり、「ケーキは（赤ん坊の絵文字）でも食べられるように即席で手作りしました」と手作りケーキを用意しお祝いしたことを告白。
最後には、一升餅の行事も行ったことも報告するとともに「その時の写真はまた改めて載せようかな」と今後の投稿を予告し、１歳の誕生日を祝うケーキの写真や親子の温かなひとときを感じさせるショットも掲載されている。
この投稿にファンから「もう１歳かぁ〜」「早いな〜」「お母さん１年生から２年生に新級ですね」「大変だけど、全て”イイ思い出”になるから、全てを楽しんで 乗り切って下さいね！」「困ったら、景子ちゃんに頼って！」などの声が寄せられている。
