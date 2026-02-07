太平洋戦争中、朝鮮半島出身者１３６人を含む計１８３人の作業員が犠牲になった山口県宇部市沖の海底炭鉱「長生（ちょうせい）炭鉱」で、遺骨の回収・返還に取り組む「長生炭鉱の水非常（みずひじょう）を歴史に刻む会」は６日、潜水調査で新たに人骨のようなもの５点を回収した。

現地に駆けつけた韓国人遺族の代表らは初めて骨のようなものを目にし、静かに手を合わせた。

この日は、刻む会に協力する水中探検家の伊左治佳孝さん（３７）と海外のダイバーの計３人で調査を実施。３人は岸から３００メートル地点の海面から突き出たピーヤ（排気・排水筒）から水中に入り、本坑道で頭蓋骨や下あごなどの骨のようなものを見つけ、持ち帰った。今後、警察が人骨かどうか鑑定を行う。

韓国人遺族約１０人は海岸で調査を見守った。韓国遺族会会長の楊玄（ヤンヒョン）さん（７８）は「こみ上げてくる思いがある。まだ海底にいる人たちがこのように出て来ることを祈っており、恨みを持つことなく安らかに眠ってもらいたい」と語った。

昨年８月の潜水調査でも人骨４点が回収された。今年１月の日韓首脳会談では両国が協力して遺骨のＤＮＡ鑑定を進める方針で一致している。韓国人遺族らは、刻む会が７日に開く追悼集会にも参加する予定だ。