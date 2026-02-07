歌手の石原詢子さんが、自身のブログとインスタグラムを通じて、乳がんの治療に取り組むことを明らかにしました。



【写真を見る】【 がん闘病 】歌手・石原詢子さん 乳がんで昨年末に手術「経過は良好で私は元気です！」2月後半から化学治療へ





石原さんのブログとインスタグラムには、まず「石原音楽事務所」より投稿。「弊社所属の⽯原詢⼦は昨年末に『乳がん』と診断されました」「早期発⾒により初期段階ではありましたが」「無事に⼿術を済ませております」と報告。ファンと関係者に陳謝しています。

また、2月28日(土)・3月1日(日)に予定していたCD購入者向けイベントの延期も告知されました。今後については「２月後半から化学治療を行い、医師と相談の上、体調を見ながらお仕事を続けて参ります」と説明しています。









石原さん本人も、自身の言葉でブログとインスタグラムに投稿。「昨年の人間ドックを受けた際に『乳がん』が見つかり、手術を行いました」「特殊型の乳がんで早急な手術を要すると言うことで」「迅速に対応してくださった先生、そしてサポートしてくださった皆様に心より感謝申し上げます」と経緯を説明。「術後の経過は良好で私は元気です！」と体調について問題ない旨を報告しています。

また「これから化学療法をはじめとする治療が始まります」「治療中も楽しみを見つけて、病気のことをしっかり受け止めて治療して参ります」と前向きな気持ちを明かしました。延期となったイベントについては「絶対に行いますので、今しばらくお待ちくださいね！」とファンに呼びかけています。







石原さんは「今後は先生と相談し身体の具合をみつつお仕事の方も続けて行けたら・・と思っておりますが」「まずは２月末から治療を優先してしばらくは専念して参ります」と伝えていて「完治に向けて頑張りますので見守って頂けたら幸いです」と呼びかけています。

