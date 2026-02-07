¡Ò½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡Ó¤ÇÂ»¤ò¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î¡ÈÉ¬¿Ü¾ò·ï¡É¤È¤Ï¡©ÃÎ¤é¤º¤ËÇã¤¦¤È¡Ö¹µ½ü0±ß¡×¤Î¶²¤ì¤â¡Ä¿ôÉ´Ëü±ß¤Îº¹¤¬¤Ä¤¯¡Ö¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤ÎÊ¬¤«¤ìÆ»¡×
½êÆÀÀÇ¤Î¶â³Û¤«¤éÄ¾ÀÜ¹µ½ü¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢ÀáÀÇ¸ú²Ì¤¬Èó¾ï¤ËÂç¤¤¤¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡×¡£ÆÃ¤Ë¸½ºß¤Ï¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤½»Âð¤Î¹µ½ü³Û¤¬¸¶Â§¥¼¥í¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢ÃÎ¤é¤º¤Ë¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡Ö¿ôÉ´Ëü±ßµ¬ÌÏ¤ÎÂ»¡×¤ò¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢½Ð¸ý½¨¼ù»á¤ÎÃø½ñ¡ØÃÎ¤ì¤ÐÃÎ¤ë¤Û¤ÉÆÀ¤¹¤ëÀÇ¶â¤ÎËÜ¡Ù¡Ê»°³Þ½ñË¼¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ºÆÊÔ½¸¤·¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥¤¥Û¡¼¥à¹ØÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¸«¶Ë¤á¤¬½ÅÍ×
¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÇ¯ËöÄ´À°¤Ç¤â¤Ê¤¸¤ß¤¬¿¼¤¤¡¢¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¡×¡£¡¡
¤³¤ÎÀ©ÅÙ¤Ï¡¢½»Âð¤ò¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¼èÆÀ¤Þ¤¿¤ÏÁý²þÃÛ¤ò¤·¡¢¼«Ê¬¤Î½»¤à²È¤È¤·¤Æ»ÈÍÑ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢¤½¤ÎÇ¯Ëö¤Î¥í¡¼¥ó»Ä¹â¤Ë°ìÄê¤ÎÎ¨¤ò¤«¤±¤¿¶â³Û¤òÀÇ³Û¹µ½ü¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦À©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¡¡
À¯ÅÞÅù¤ËÂÐ¤¹¤ë´óÉí¶â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢½êÆÀÀÇ¤Î¶â³Û¤«¤éÄ¾ÀÜ¹µ½ü¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÀáÀÇ¸ú²Ì¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
ÆÃ¤ËÎáÏÂ4Ç¯1·î1Æü¤«¤éÎáÏÂ7Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ëµï½»ÍÑ¤Ë¶¡¤·¤¿¾ì¹ç¤ÇÇ§ÄêÄ¹´üÍ¥ÎÉ½»Âð¡¢Ç§ÄêÄãÃºÁÇ½»Âð¡¢ÆÃÄê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀÇ½¸þ¾å½»Âð¡ÊZEH¿å½à¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡Ë¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¾ÃÈñÀÇ½¸þ¾å½»Âð¡Ê¾Ê¥¨¥Í´ð½àÅ¬¹ç½»Âð¡Ë¤Ê¤É¡¢°ìÄê¤Î¾ÃÈñÀÇÎ¨10¡ó¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë½»Âð¼èÆÀÅù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï½êÆÀÀÇ³ÛÆÃÊÌ¹µ½üÆÃÎãÀ©ÅÙ¤È¤·¤Æ¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Î´ü´Ö¤¬°ìÈÌ½»Âð¤Î10Ç¯´Ö¤è¤ê3Ç¯±äÄ¹¤µ¤ì¡¢13Ç¯´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡¡
[¿ÞÉ½1]¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢Ç§ÄêÍ¥ÎÉ½»ÂðÅù¤ÎÀÇ³Û¹µ½ü¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÂßÆþ¸ÂÅÙ³Û¡¢¹µ½ü´ü´Ö¤È¤â¤ËÍ¥¶ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÎáÏÂ6Ç¯°Ê¹ß¤Î°ìÈÌ½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢[¿ÞÉ½1]²¼¤ÎÃí1¤Ë¤¢¤ëÄÌ¤ê¡¢´ü´ÖÅª¤Ê¾ò·ï¤Ï¤¤¤¯¤é¤«´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¹µ½ü³Û¤¬0¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¡¡
[¿ÞÉ½1]½»Âð¤ò¿·ÃÛÅù¤·¤¿¾ì¹ç¤Î¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¡¢¹µ½ü´ü´Ö ¡ÊÃí1¡Ë°ìÈÌ¤Î¿·ÃÛ½»Âð¤Î¤¦¤Á¡¢ÎáÏÂ5Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Î·úÃÛ³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Þ¤¿¤ÏÎáÏÂ6Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¤Ë·úÃÛ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ï¡¢¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤ò2,000Ëü±ß¤È¤·¤Æ10Ç¯´Ö¤Î¹µ½ü¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢ÆÃÎãµï½»ÍÑ²È²°¤Ë³ºÅö¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ5Ç¯12·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ë·úÃÛ³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤¬ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÎãµï½»²È²°¤È¤Ï¾²ÌÌÀÑ¤¬40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤ÇÎáÏÂ5Ç¯12·î31Æü°ÊÁ°¤Ë·úÃÛ´ð½àË¡Âè6¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë·úÃÛ³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤¿µï½»ÍÑ²È²°¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¢¨ÆÃÎãÇ§Äê½»ÂðÅù¤È¤Ï¾²ÌÌÀÑ¤¬40Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å50Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ëÌ¤Ëþ¤ÇÎáÏÂ5Ç¯12·î31Æü°ÊÁ°¤Ë·úÃÛ´ð½àË¡Âè6¾òÂè1¹à¤Îµ¬Äê¤Ë¤è¤ë·úÃÛ³ÎÇ§¤ò¼õ¤±¤¿Ç§Äê½»ÂðÅù¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£½ÐÅµ¡Ê¹ñÀÇÄ£HP¤è¤ê°ìÉô²Ã¹©¡Ë
½êÆÀÍ×·ï¡¢¾²ÌÌÀÑÍ×·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÆÃÎãµï½»ÍÑ²È²°¡¢ÆÃÎãÇ§Äê½»ÂðÅù¤ÏÅ¬ÍÑÍ×·ï¤¬´ËÏÂ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢[¿ÞÉ½1]¤ÎÄÌ¤ê¡¢ÎáÏÂ6Ç¯¤ò¶¤Ë¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¹ØÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤âÈ½ÃÇ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½»Âð¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¹µ½ü³Û¤¬°Û¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÀÇÀ©²þÀµ¤Ç¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤ÂÓÅù¡Êµï½»¤·¤¿Ç¯¤Î12·î31Æü»þÅÀ¤Ç¡¢¡Ö19ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÉÞÍÜ¿ÆÂ²¤òÍ¤¹¤ëÀ¤ÂÓ¡×Ëô¤Ï¡ÖÉ×ÉØ¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤¬40ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¡×¡Ë¤ÎÊý¤Ç¡¢ÎáÏÂ6Ç¯1·î1Æü¡ÁÎáÏÂ7Ç¯12·î31Æü¤Ëµï½»¤ò³«»Ï¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Ë¤Ï¼ÚÆþ¸ÂÅÙ³Û¤¬³È½¼¤µ¤ì¤ëÁ¼ÃÖ¤¬¤È¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
½»Âð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¹ñ¤Î·Êµ¤¤òº¸±¦¤¹¤ëÅê»ñ¤Î°ì¤Ä¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£Â¿Ê¬¤Ë·Êµ¤Æ°¸þ¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¤¿¤á¡¢À¯¼£È½ÃÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¸ºÀÇµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤¬ÉÑÈË¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢ÀÇÀ©²þÀµ¤ÎÆ°¤¤Ê¤É¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¸«¶Ë¤á¤¿¾å¤Ç¡¢¹ØÆþ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·×¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÅ¬ÍÑÍ×·ï
Ã¯¤Ç¤â´ÊÃ±¤ËÅ¬ÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤Ê½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤Ç¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÍ×·ï¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤é¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÂÐ¾Ý¤È¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¹µ½ü¤ÎÍ×·ï¤ò¤Ò¤È¸À¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¤È¡¢¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¤¬ÉáÄÌ¤Î¾Ê¥¨¥Í½»Âð¤ò¹ØÆþ¡É¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤¤¤¨¤Þ¤¹¡£¡¡
¤Þ¤º¡¢¤³¤ÎÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡ÈÉáÄÌ¤Î¿Í¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÇ¯Ê¬¤Î½êÆÀ¶â³Û¤¬2000Ëü±ß°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤¿¤Þ¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î½êÆÀ¤¬2000Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¡¢ÍâÇ¯¤Ï¤½¤ì¤ò²¼²ó¤ë¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢²¼²ó¤Ã¤¿Ç¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÅ¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¡¡
¤½¤·¤Æ¡¢¡È¾Ê¥¨¥Í½»Âð¡É¤Ç¤¹¤¬¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¤ËÅ¬¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë½»Âð¤Ç¡¢¤½¤Î½»Âð¤Î¾²ÌÌÀÑ¤¬¸¶Â§50Ö°Ê¾å¤Ç¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤òµï½»ÍÑ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£È¾Ê¬°Ê¾å¤ò²¿¤«¤Î¾¦Çä¤Î¤¿¤á¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢Å¬ÍÑ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¡¡
¼èÆÀ¤ÎÆü¤«¤é6¥«·î°ÊÆâ¤Ëµï½»¤·¡¢¤½¤ÎÇ¯¤Î12·î31Æü¤Þ¤Ç°ú¤Â³¤¤¤Æ½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¡¢¤Þ¤¿¡¢¤½¤Î¿Í¤Î¥á¥¤¥ó¤Î½»Âð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÍ×·ï¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«½»Âð¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢Å¬ÍÑ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¥á¥¤¥ó¤Î½»Âð¤Î¤ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½Ð¸ý ½¨¼ù
BDOÀÇÍý»ÎË¡¿Í¡¡»¥ËÚ»öÌ³½ê
Áí³çÂåÉ½