「また静電気と戦ってる」



【写真】静電気と格闘した結果→猫が「ぐにゃっ」！

そんなコメントが添えられた1枚の写真が、多くの人を釘付けにしています。写っているのは、元保護猫の「ラテ」ちゃん（推定3歳・女の子）。ソファの上にいるラテちゃんは、まさに「横転する瞬間」といった様子で、仰向けになりかけながら手足を四方に投げ出し、何かと格闘しているように見えます。どうやら、突然起こった静電気に驚いたようです。



激しくブレた写真からは、ラテちゃんが驚いて飛び起きたことが見て取れます。その表情は真剣そのもの。この一瞬を収めた写真は、5.5万件超の“いいね”を集め、「猫が爆裂してる」「猫のブレイクダンスですか」などの声が寄せられ、話題になっています。Xユーザー・保護猫ラテちゃん（@Cafe__Latte222）にお話を伺いました。



見えない敵との仁義なきバトル

ーー撮影時の状況を教えてください。



「ラテはソファでゴロゴロすることが多いのですが、そのときに静電気が起きてしまい、それを見えない敵だと思ったのか、ラテが蹴ったりする素振りを見せました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「最初は、のんびりとゴロゴロ寝転がっていたので、突然、静電気と格闘し始めて驚きました！ ラテは、静電気を怖がるというよりは、猫じゃらしで遊んでいるような様子でした」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「このあとは、普通に過ごしていました。私に擦り寄ってきたときは、静電気が起こらないか少し怖かったです（笑）。今は加湿器も入れているので、静電気と戦うことはなくなりました」



ーーラテちゃんは、ふだんどのような様子ですか。



「“ザ・猫ちゃん”という感じです。猫じゃらしが大好きで、追いかけたり、捕まえたりしたあとは噛み付いてケリケリすることが多いです。一緒に遊ぶと夢中になって延々と遊んでしまうので、私も体力が必要だなと感じます（笑）。たまに、ラテが猫じゃらしを持って遊びに誘ってくることもあります」



リプライ欄には、思わず吹き出してしまった人たちから、共感とツッコミの声が次々と寄せられています。



「なんて迫力」

「この躍動感」

「かわいすぎる」

「静電気嫌だよね」

「バチバチバチッ」

「猫が爆裂してる」

「戦闘が始まりそう」

「激戦で草はえるww」

「魔術師レベルになってる」

「猫のブレイクダンスですか」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）