「ミニGT-R」!?

2026年1月9日から1月11日にかけて開催された東京オートサロン2026において、TRA京都は「ポケットバニー ツイン R32」を出展しました。

TRA京都は「ロケットバニー」や「パンデム」といった独創的なエアロキットを展開するカスタムショップです。

【画像】超カッコイイ！ これが”軽”サイズの日産「超ちいさなGT-R」!?です！ 画像で見る！（30枚）

そんなTRA京都が手掛けたポケットバニー ツイン R32は、2003年から2005年にかけてスズキが販売していた2人乗りの軽自動車「ツイン」をベースに、往年の名車である日産「スカイライン GT-R（BNR32型）」をイメージさせる1台へと仕立て上げられています。

モチーフとなったスカイラインGT-R（BNR32型）は、専用設計の2.6リッターツインターボエンジン「RB26DETT」や高度な4WDシステム、そしてその機能美に満ちたデザインなどから、1989年に登場から現在にいたるまで、国内外に多くのファンをもつスポーツカーです。

一方、ベースとなるツインは全長2735mmというちいさなの軽自動車であり、スカイラインGT-R（BNR32型）とは似ても似つかぬスタイリングです。

ただ、ボディ全体が上手にデフォルメされており、さらにはビス留めのワイドフェンダーや大型のリアウイングにより、そのデザインは当時のワークス仕様のレーシングカーをほうふつとさせるものとなっています。



ヘッドライトやテールライトはスカイラインGT-R（BNR32型）のイメージを踏襲していますが、純正部品ではなくオリジナルのパーツで構成されています。

また、ホイールはRSワタナベ「エイトスポーク」を装着されているほか、そのなかには大型のブレーキキャリパーの姿も見られます。

TRA京都の担当者は、ポケットバニー ツイン R32について次のように話します。

「ポケットバニー ツイン R32は、特に堅苦しいコンセプトがあったわけではなく、単純に『おもしろそうだから』という理由でスタートした企画です。

ツインのボディキット製作のオファーをいただいたのですが、その独特なフォルムをおもしろく感じ『これならまったく別のスタイルに生まれ変わらせることができるな』と直感して製作に入りました。

全体のバランス感にはかなりこだわりましたが、ライト周りの造形は難しく特に苦労したポイントです。

東京オートサロン2026では非常に多くの反響をいただき、その後もふくめて国内外から200件ほどのお問い合わせをいただいています。ご注文につきましても、現在順次承っている状況です」

※ ※ ※

ポケットバニー ツイン R32は、エンジンフード、フロントバンパー、ヘッドライト、ヘッドライトカバー、フロントリップ、フロントフェンダー、サイドフェンダー、リアフェンダー、リアバンパー、トランク、テールライトキット、リアウィングの全12点で構成されており、トータルの価格は115万円（税別）となっています。

ベースとなるツインは50万円程度で入手できるため、おおよそ200万円以内で「ミニR32」を手に入れることができそうです。