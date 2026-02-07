とたが2月、3月に連続リリースするニューアルバム『Sebone -脊椎盤-』と『Sebone -脊髄盤-』のアートワークおよび購入者特典デザインを公開した。

（関連：【画像あり】とた、無限の青を漂うクリオネが描かれた『Sebone』アートワーク）

前作『oidaki』より約3年ぶりのアルバムとなる今作は、前作のリリース以降本格的にアーティスト活動がスタートしていく中で、環境の変化や今まで当たり前と思っていたこと、自分自身との向き合いを経て、自らのアイデンティティを今一度見つめ直し、そして忘れないように携える、3年間の過程が凝縮された作品に。アートワークは、無限の青を漂う美しいクリオネが描かれている。

予約＆購入特典は、Amazonではメガジャケ、楽天ブックスではアクリルキーホルダー、セブンネットショッピングではピック、それ以外のCDショップではジャケ写ステッカーが配布される。さらに『Sebone -脊椎盤-』と『Sebone -脊髄盤-』の通常盤2種同時購入特典としてCD2枚収納可能なスリーブケースを用意。デザインは後日発表となる。

（文＝リアルサウンド編集部）