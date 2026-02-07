米ツアーは連日の順延 久常涼が暫定首位、松山英樹は2位
＜WMフェニックス・オープン 2日目◇6日◇TPCスコッツデール スタジアムC（米アリゾナ州）◇7261ヤード・パー71＞米国男子ツアーの第2ラウンドは、日没のため連日のサスペンデッドとなった。
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
米ツアー3年目の23歳・久常涼は1イーグル・6バーディ・ボギーなしで回り、ツアー自己ベストの「63」をマーク。トータル11アンダー・暫定首位に浮上した。大会2勝の松山英樹は8バーディ・1ボギーの「64」をマークし、トータル10アンダー・暫定2位。第3ラウンドは久常と最終組でラウンドする。金谷拓実はトータル3アンダー・暫定37位タイ。中島啓太はトータル3アンダー・暫定37位タイ、平田憲聖はトータル1アンダー・暫定62位で、ともに最終9番のグリーン上でプレーを終了した。予選通過が危ぶまれていた世界ランキング1位のスコッティ・シェフラー（米国）は、6バーディ・ボギーなしの「65」をマーク。トータル4アンダー・暫定28位タイで決勝に駒を進めた。今大会の賞金総額は960万ドル（約15億円）。優勝者には172万8000ドル（約2億7150万円）が贈られる。
WMフェニックスOP リーダーボード
久常涼の2日目スコア詳細
松山英樹の2日目スコア詳細
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない"哲学"
【動画】ギャラリー熱狂！ 松山英樹の6連続バーディ
WMフェニックスOP リーダーボード
久常涼の2日目スコア詳細
松山英樹の2日目スコア詳細
ファウラーが「ヒデキ、また、やろうな」に込めた想い
松山英樹が結婚発表を伏せていた理由とは？ 素顔を見せない"哲学"