フリーアナウンサーの本仮屋リイナ（34）が6日、自身のインスタグラムを更新。政治的発言をすることへの思いをつづった。

「#ママ戦争止めてくるわ この言葉がXやThreadsでトレンド入りしているのを知って、涙が止まりませんでした」と本仮屋。「このままだと本当に戦争がはじまってしまうかもしれない。そんな危機感を持っている人が、こんなにも多くいること。しかも、政治のことは声をあげづらい空気がある中で、それでも発信してくれている人たちがいることに、心強さと希望を感じました」と記した。

「わたしは、政治のことについて発言するのがこわいです」と本音を吐露。「テレビ局に勤めていた頃、戦争はしたくない、憲法は改正したくない、とくに、戦争をしないと誓った9条は。そう話しただけで、『局アナが意見するな』『頭お花畑がテレビに出るな』そんな言葉を向けられたことがあります。それ以来、政治については黙っていたほうがいいんだ、と自分に言い聞かせてきました」とづづった。

「でも今は、黙っているほうが、こわいです」と本仮屋。「何かを断定したいわけでも、誰かと争いたいわけでもなくて。ただ、子どもたちの生きていく未来が、争いのない場所であってほしい。それだけです。まだ間に合うと信じて。いまの気持ちとして、残しておきます」とした。

リイナは大学卒業後、2013年に東海テレビ放送入社。「スイッチ!」などにレギュラー出演し、16年5月に結婚。同年12月末で同社を退社。翌17年2月に第1子男児、19年5月に第2子女児を出産。20年6月からアミューズに所属したが、22年3月にアミューズを退所した。女優の本仮屋ユイカは実姉。

昨年12月30日に「新しい命も授かりました」と第3子妊娠を公表している。