オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手（２８）＝前ジャイアンツ＝が７日、春季キャンプ地の宮崎ＳＯＫＥＮスタジアムで入団会見を行い、その後チームの練習に合流した。

「とても興奮している。早くチームの一員になれるように頑張っていきたい。競争心をみてもらいたい」。メジャーの公式ＨＰなどでは史上最高タイの２１１センチと報じられていたが、本人によると「いつも短く記載されてるのですが、実際は２１３センチです」とのこと。

アピールポイントには「身長が高いと言うことはリリースポイントとかでも攪乱できる。自分の武器としてやっていきたい」と腕を撫した。

長身だけにさっそく、日本の洗礼も…。「ホテルのシャワーを浴びる時に座らないといけない（笑）。これからももう少し出てくると思うけど、うまくアジャストして楽しみたい。トレーナーにヘルメットを用意してもらいます（笑）」とキレのいいジョークを披露。フォトセッションでは会見場の天井に手を当てて「電球の交換は承ります」と周囲を爆笑させた。

右投げ右打ちのジェリーは２０２２年にメジャーデビューし、２４年は救援で自己最多の５８試合に登板。通算成績は９３試合で７勝８敗、防御率５・１１。最速は９８マイルで変化球もシンカーなど多彩。球団は先発として期待している。