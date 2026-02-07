【脱・集中】現代人に必要なのは「ぼんやり」する技術？ 脳を酷使から守る方法【脱・疲労回復】

「集中力」＝脳の酷使

集中には危険が伴う

「集中力を高めよう」「もっと集中すれば仕事が効率よく進む」――。

ビジネスシーンでよく耳にする言葉ですが、実はこの考え方そのものがリスクをはらんでいます。

確かに、集中して短時間で成果を上げたり、夢中になって仕事を終わらせた経験を持つ人も多いでしょう。しかし、「集中する」とは、目の前の一点に意識を注ぎ、他の情報を遮断している状態のことです。つまり、集中すればするほど、周囲への注意が薄れ、他の出来事を認識できなくなっていきます。一見、効率的に見えますが、実際には注意力の偏りが起きていて、視野を狭め、リスクを見落とす要因にもなり得るのです。

そして、さらに深刻な問題が、集中力は脳疲労の元凶になるということです。集中状態とは、先述の通り、脳の同じ領域と神経回路を連続的に使い続ける状態です。１つのことに集中し、さらにはその作業から達成感や高揚感が得られるような状況であれば、脳の疲労信号が隠されたまま、膨大なエネルギーを消費してしまいます。

納期直前にハイペースで作業を進め、締め切りを迎えた直後に体調を崩した、という経験を持つ人は多いことでしょう。それはまさに、集中のしすぎによって気づかぬうちに脳が疲弊していたことの表れです。

このように、一般的には望ましいこととされる「集中力を高める」行為ですが、周囲のリスクに目が向かなくなるという点においても、脳疲労の観点においても、注意すべきことなのです。

長距離ドライバーが疲れにくい理由

とはいえ、集中すること自体が悪いわけではありません。重要なのは、「一点集中」ではなく「バランスの取れた集中」を意識することです。視野を極端に狭めて脳の一部だけを使い続けるのではなく、意識を適度に分散させ、脳全体をまんべんなく働かせることが理想です。

普段長い距離を運転することのないドライバーが、高速道路を５時間も６時間も走っていると、何度か休憩を挟んだとしてもヘトヘトに疲れるでしょう。一方で、普段から長い距離を走り慣れているドライバーは、一般のドライバーほど疲労がたまりません。これは、まさに「注意を分散させる」能力の差だといえるでしょう。

不慣れな高速道路への緊張感や、前を走る車との距離、車線変更してくる他の車への意識など、一般のドライバーはその１つひとつに注意を集中させてしまう傾向にあります。それに対してプロのドライバーは、長年の経験からそれぞれにバランスよく注意を向けることができ、特定の神経回路の酷使を防ぐことができるわけです。

集中力を高めてはいけない

１つの作業に集中することは、脳の同じ領域に負荷が集中し、脳疲労の原因になります。

「注意の分散」で疲れにくくなる

長い距離を走り慣れているドライバーは、注意をバランスよく分散させることに長けているため、一般のドライバーよりも疲労がたまりにくいのです。

