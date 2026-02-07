2026年2月5日、生誕109年を迎えた女優・山田五十鈴。溝口健二監督や黒澤明監督といった大監督に愛され、60年代からは舞台でも高い評価を受けた。1993年には大衆演劇の分野で森繁久彌に次ぐ2人目の文化功労者、2000年には女優初の文化勲章受章者に。他方、私生活ではひとり娘の嵯峨美智子（瑳峨三智子）が金銭や薬物のトラブルで巷をにぎわせ、果てはタイで客死――。大女優・山田五十鈴の光と影を映画解説者の稲森浩介氏が綴る。

＊＊＊

【新潮社の秘蔵写真】「山田五十鈴」と悲劇的な最期を迎えた娘「嵯峨美智子」、共演時の貴重なツーショット

拙い演技で会社の「大貨物」

昭和の映画界で三大女優といえば、田中絹代、山田五十鈴、高峰秀子の名があがることが多い。同じく舞台女優を3人あげるとすれば、初代・水谷八重子、杉村春子、山田五十鈴というのが、異論はないところだろう。

山田五十鈴（1957年・新潮社撮影）

両方とも名が上がっている山田を、昭和の女優No.1と呼んでも良いかもしれない。ここでは山田の映画女優としての足跡を辿ってみたい。

山田は1917（大正6）年大阪で生まれた。父は新派俳優の山田九州男、母は売れっ子芸者で、幼い頃から清元、常磐津、長唄、踊りなどを習わされたという。1930（昭和5）年、父の紹介で日活太秦撮影所に入所し、「剣を越えて」でデビューする。まだ13歳だった。

山田の身長は160センチを超えていた。今ではそれほどでもないが、当時は大柄だった。だからであろうか、拙い演技が会社のお荷物という意味も含めて「大貨物」などというあだ名がついていた。

溝口健二、成瀬巳喜男との出会い

やがて、山田の名を轟かすことになる監督と出会う。溝口健二だ。「浪華悲歌」（1936年）と「祇園の姉妹」（1936年）で、山田の演技が大きく評価されたのだ。

「浪華悲歌」は、会社の交換手が家族の生活が苦しいために、社長の愛人や美人局のようなことをして世を渡っていく物語。「祇園の姉妹」は昔気質の姉と違い、男たちをうまく操り生きていく芸者という役だ。両作とも最後は社会の論理に押し潰される女性の悲哀を描き、前者はキネマ旬報の1936年度ベストテン3位、後者は1位に輝いた。

山田はこの撮影前に出産をしていた。俳優の月田一郎と結ばれ、1935（昭和10）年に女児を出産し美智子と名づける。後の女優・瑳峨三智子だ。山田は、出産後に仕事を辞めるつもりだったが「『浪華悲歌』の主人公に夢中で取り組んでいるうちに、女優を捨てることはできない、一生女優に徹していくほかない」と決意したことを語っている（津田類『聞き書き 女優山田五十鈴』平凡社）。

1938年には東宝へ移籍。そこには名監督・成瀬巳喜男がいた。出演した「鶴八鶴次郎」（1938年）、「歌行燈」（1943年）、「芝居道」（1944年）はいわゆる芸道物で、幼い時から数々の芸修行をしてきた山田にとってはまり役だ。うりざね顔にキリッとした目元の山田に、芸人や粋筋をやらせたら右に出るものはいなかった。

1942（昭和17）年に月田と離婚し、美智子とも別れることになる。離婚の翌年にはプロデューサーの滝村和男と結婚するが、1年で別れている。この頃から“恋多き女”と騒がれるようになっていた。

「人民女優」といわれて

戦争が終結し各地で労働運動が盛んになるなか、山田は東宝を辞めてその後フリーとなる。

1950（昭和25）年、共産党員だった俳優の加藤嘉と結婚する。加藤に影響された山田は、左翼系独立プロの作品に積極的に出演した。当時、山田のようなスター女優がこうした作品に出ることはなかった。そこには、地を這うような人間たちを表現しようとする姿があり、世間からは「人民女優」と呼ばれる。

この頃、その左翼的言動で東宝と大映では出演ができなくなっていた山田は、黒澤明監督に出演を希望する手紙を書いたという（「日本映画俳優全集・女優編」キネマ旬報社）。1954（昭和29）年には加藤と離婚して、俳優の下元勉と4度目となる最後の結婚をする。

円熟期を迎え、女優の頂点へ

この時期は山田の低迷期だったのかもしれない。しかし、まもなく映画女優の頂点を迎えるための熱情を育んでいた。

1956（昭和31）年に成瀬巳喜男監督の「流れる」に出演する。浅草柳橋の芸者置屋が舞台で、山田は凋落する店の女将役だ。この時の艶やかな演技で、ブルーリボン賞と毎日コンクールの主演女優賞を受賞した。

快進撃はさらに続く。翌1957年、黒澤明作品「蜘蛛巣城」に出演が決まったのだ。シェークスピアの「マクベス」を翻案し能の様式を取り入れた本作で、山田は蜘蛛巣城主（三船敏郎）の妻を演じた。最後に気がおかしくなり、何度も手を洗いながら「血が取れない」という鬼気迫る演技は高い評価を得る。黒澤からテストなしでやると言われた山田は、一晩中洗面器で練習したという。

この場面を、黒澤組の記録係・野上照代はこう証言している。「監督の『カット！ いいね、よかった！』という声に、山田は嬉しそうに『本当？ よかった！』と黒澤さんを見上げて、華やかに笑った」。（「キネマ旬報」2012年10月上旬号）。完璧主義者・黒澤が絶賛する女優となった瞬間だった。

初めて小津安二郎作品へ出演

そしてついに、小津安二郎監督作品「東京暮色」（1957年）にも出演を果たす。

かつて夫の部下と出奔し娘たちを捨てた母（山田五十鈴）は、麻雀屋を営んでいる。母は2人の娘（姉・原節子、妹・有馬稲子）に屈託なく接しようとするが、娘たちはそっけない態度で相対する。妹は恋人との子供を堕胎し、その後、電車に轢かれ亡くなってしまう。姉が来て「妹が死にました。お母さんのせいです」と冷たく言い放つ。

この後の山田の演技が素晴らしい。麻雀屋を出て近くの居酒屋に入り熱燗を注文する。そして、涙を流すでもため息をつくでもなく、すっとお猪口を傾けるのだ。斎藤高順の明るいテンポの音楽が、より哀しみを誘う場面だ。

本作は妻の不倫や娘の死などが描かれる陰鬱な話だ。評判も興行収入もよくなく、小津は「（キネマ旬報ランキングの）19位の監督だからね」と自嘲気味に言っていたそうだ。

しかし、小津は山田の演じる母の存在を描きたかったのではないか。ようやく再会した子供があっけなく死んでしまう、そんな人間の悲しみを託したかったのだ。そして、山田はその期待に見事に応える最高の演技をしている。異論を承知で書けば、「山田五十鈴出演映画」のベストだと思う。

映画界を去った理由

黒澤から気に入られた山田は、続けて「どん底」（1957年）、さらに「用心棒」（1961年）で悪女役を演じている。だが山田は、この作品以降映画出演がめっきり少なくなった。

その理由を明かしている。「用心棒」の撮影の時、中村歌右衛門と中村芝翫との三枚看板で歌舞伎座出演の話が来た。大御所との共演に飛びついた山田だが、黒澤に呼ばれてこう言われたという。「まだ、『用心棒』のアフレコが残っているから、芝居の初日は休んでください」と。山田はそんなことはできないと泣いて頼んだがだめだった。結局、舞台は諦めてアフレコを行う。その時、映画出演をやめる決心をしたという（川本三郎『君美わしく 戦後日本映画女優讃』文藝春秋）。

「蜘蛛巣城」の蜜月ぶりから一転、黒澤と袂を分かつことになる。山田は後に和解したと言っているが、この時期に舞台女優として生きていくと決心したのは、間違いないだろう。

娘・瑳峨三智子

山田は自分と同じ女優の道に進んだ娘に、どんな思いがあったのだろうか。

美智子は1952（昭和27）年、嵯峨美智子（後に瑳峨三智子）の名でデビューする。親友の女優・清川虹子の仲介で、山田は美智子に会った。清川は「十何年ぶりかで会って、五十鈴は声をあげて泣いていたわよ。いつもいつも心配してたのよ」と証言している（升本喜年『紫陽花や山田五十鈴という女優』草思社）。

瑳峨はデビュー後、女優として順調に歩んでいた。しかし、結婚生活は長く続かず、薬物使用や金銭トラブルの噂が流れるなど私生活は荒れていた。その美貌は母親以上、妖艶な雰囲気は山田には無いものと大きく期待されていたのだが、しだいに出演依頼は来なくなった。

瑳峨が芸能界から消息を絶って4年後の1992年、旅行中のタイ・バンコクでくも膜下出血により急死したと報じられる。まだ、57歳だった。

筆者は以前、山田五十鈴のマネージャーだった浅野喜枝氏に話を聞く機会があった。山田に頼まれ、バンコクで荼毘に付し遺骨を届けたという。「『よかった、よかった、ありがとう』と言われました。三智子は数々の恋愛やトラブルがありましたが、それは母親のようになりたいという結果です。楽屋ではいつも『五十鈴先生、なんて言ってた？』と気にしていました」と回想している。

「東京暮色」の母と山田五十鈴

山田と瑳峨の親子関係は、他人には窺い知れないものがあったのだろう。ただ、女優として歩みながら常に心の底に娘の存在があったに違いない。そこには娘の死を聞かされた時の「東京暮色」の母親の姿が重なる。

山田は瑳峨の亡くなった10年後に脳梗塞で倒れ、それ以降舞台に立つこともなかった。復帰を目指していた時期もあったが2012（平成24）年、95歳で亡くなる。一女優として生涯を全うした人だった。

稲森浩介（いなもり・こうすけ）

映画解説者。出版社勤務時代は映画雑誌などを編集

デイリー新潮編集部