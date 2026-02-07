ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、２月中に実戦形式で打者と対戦する見込みであることをプライアー投手コーチが６日（日本時間７日）までに出演した動画チャンネル「ドジャース テリトリー」で明らかにした。

３月の第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）では指名打者として登録され、ドジャースのロバーツ監督もすでに登板しないことを明言。打者に専念することが濃厚だが、ＷＢＣ終了後のレギュラーシーズンでは開幕から先発ローテ入りして二刀流でフル回転することが期待されている。

プライアー投手コーチは「去年はトミー・ジョン手術明けで、左肩手術もあったのでユニークな１年だった。だけど今年はフルバージョンだ。ＷＢＣがあって少し変則的だが、彼はどんな状況でも柔軟に対応する。彼を見るのは楽しい」と期待を込めながら、「キャンプではブルペンでの投球練習を行い、ＷＢＣに行く前に打者と対戦する機会を作る予定だ」と明かした。大谷ら侍ジャパンのメジャー組は、２月下旬に日本に帰国してチームに合流する見込みになっている。

プライアー投手コーチは、昨年ワールドシリーズまでフル回転した山本由伸投手（２７）がＷＢＣに出場するために、昨年の疲労が抜けて状態が整わなければ出場を認めなかったことも明かし、佐々木朗希投手（２４）については「直球とスプリットが最大の武器。我々はまだロウキの完全な姿を見られていない。今年はフルバージョンが見られるはずだ」とローテ入りを期待していた。