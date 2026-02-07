芳根京子、美肩＆デコルテ輝く黒ドレス姿に反響「綺麗」「美しさが際立ってる」
俳優の芳根京子（28）が5日、自身のインスタグラムを更新。美しい肩のラインとデコルテが映えるブラックドレス姿に、反響が集まっている。
【写真多数】「美しさが際立ってる」美肩＆デコルテ輝く黒ドレス姿を披露した芳根京子
一年を通じて映画・テレビ界で顕著な活躍をしたプロデューサーや、将来有望な俳優などを選出して表彰する『第50回エランドール賞』のエランドール賞に選出され、都内で行われた授賞式に出席した芳根。
細身のストラップが印象的なドレスをまとい、柔らかな笑顔や落ち着いた表情を披露。シンプルながら洗練された装いが、芳根の透明感をより一層引き立てている。別カットでは、授賞式に“お祝いゲスト”として駆けつけた和久井映見（55）との2ショットや全身ショットも公開し、特別な一日の雰囲気が伝わってくる。
投稿で「『第50回エランドール賞』頂きました。本当にありがとうございます。これまでの出会いに感謝しながらこれからも一つ一つのお仕事に精一杯向き合い精進していきます」と報告。
「改めて、いつも応援してくださる皆様、支えてくださる関係者の皆様、本当にありがとうございます！昨年お世話になった方にたくさんお会いできて、そしてたくさんおめでとうと言っていただけて夢のような、ご褒美のような時間でした」と感謝の思いをつづっている。
コメント欄には、「受賞、本当におめでとうございます」「すごくお綺麗です 美しさが際立ってる」「黒いドレスとてもお似合い」「素敵」「黒いドレス大人っぽくてとっても綺麗です」「綺麗過ぎて女神様にしか見えません」「2026年になっても『めおと日和』を感じられて嬉しいです」など、称賛の声が相次いでいる。
