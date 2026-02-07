現地時間6日に行われたミラノ・コルティナ五輪の開会式でパフォーマンスした米歌手マライア・キャリー（56）に、口パク疑惑が浮上して「開会式を台無しにした」と批判の声が上がっている。

シルバーと白のドレスをまとってジュゼッペ・メアッツァ競技場に登場したキャリーは、ドメニコ・モドゥーニョ作曲のイタリア国民に愛される名曲「Nel blu dipinto di blu(青く塗られた青の中で)」をイタリア語で熱唱。さらに、2025年にリリースした新アルバム「Here For It All」から収録曲「Nothiing Is Impossible」を歌い上げた。

5オクターブ以上の音域を持つ「高音域の女王」として知られるキャリーは、得意とするホイッスルボイスを響かせ、会場は大きな歓声と拍手に包まれた。

しかし、インターネット上では、高音を出す際にまったく力を入れていないように見えたことから「口パク」を疑う人が続出。

歌唱中に顔がほとんど動かなかったとの指摘もあり、「最後に口パクなしでパフォーマンスをしたのはいつだっけ？」「イタリア語で口パクするのは新しい試み」「もっと本物らしく口パクできる歌手は他にたくさんいたはず」などと揶揄（やゆ）されている。（千歳香奈子）