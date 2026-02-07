Girls²が、ニューEP『Melty Love』を4月1日にリリースする。

（関連：CIRRAとf5veが切り拓くLDHガールズグループの新たな未来 E-girlsからGirls²、iScreamへ……受け継がれたDNAも辿る）

本作には、現在放送中のドラマ『聖ラブサバイバーズ』（テレビ東京系）のオープニングテーマ「Melty Love」や新曲、ライブ音源など全6曲が収録される。

映像付き形態はMV盤／LIVE盤の2種があり、LIVE盤には昨年末開催の『Girls2 WINTER LIVE 2025“Snowflakes”』から国際フォーラム ホールAのライブ映像とドキュメント映像を収録予定。LDHオフィシャルオンラインショップでは、Girls²メンバーがそれぞれプロデュースしたミニバッグ付き商品も限定で販売される。

なおGirls²は、6月26日に自身初となる日本武道館公演『Girls² 7th Anniversary “Seven×Seven in Bloom -The Live-”』の開催を控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）