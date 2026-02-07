「大豆イソフラボンを摂り過ぎると現れる症状」はご存知ですか？管理栄養士が解説！
大豆イソフラボンを過剰摂取するとどうなる？Medical DOC監修医が大豆イソフラボンを過剰摂取すると現れる男女別、妊娠中の女性の症状・一日の摂取量・効果などを解説します。
監修管理栄養士：
田中 純子（管理栄養士）
保育園、小学校、特別養護老人ホーム、障害者支援施設で調理・献立作成の経験を経て、現在は総合病院に勤務。NST業務、栄養指導（外来・入院）、治験等に携わっている。
「大豆イソフラボン」とは？
大豆イソフラボンは、大豆の芽の部分に多く含まれる成分です。大豆全体の中にわずか0.2～0.4％程度しか含まれていないためとても貴重です。女性ホルモン（エストロゲン）と分子構造が似ていることから、植物性エストロゲンとも呼ばれます。大豆イソフラボンの特徴は、女性ホルモン「エストロゲン」（卵胞ホルモン）に似た働きをし、女性の美しさや若々しさを手助けしてくれることにあります。
大豆イソフラボンの一日の摂取量
普段の食事から得られる大豆イソフラボンに加え、トクホやサプリメントで摂取する場合は合計で70～75mg/日以内に収まるようにすることが推奨されます。
大豆イソフラボンの効果
更年期の症状を緩和
発汗・めまい・肩こり・頭痛・疲労感・不安やイライラ・・・こうした更年期の症状を和らげてくれます。更年期の症状は、女性ホルモン「エストロゲン」の分泌量が急激に減少してバランスが壊れることによって引き起こされます。大豆イソフラボンは、エストロゲンが不足している際にその作用を部分的に補うことができますが、その効果はエストロゲン本来の作用と比べてはるかに弱いことが知られています。このため、イソフラボンを摂取することで得られる効果は穏やかなものであり、エストロゲンを完全に代替するものではありません。
美肌作用
シミやシワを改善して美肌に導く効果があります。大豆イソフラボンの持つ抗酸化作用がコラーゲンの破壊を抑制することで、みずみずしさや弾力のある肌を得られます。
生活習慣病の予防と改善効果
大豆に含まれる「サポニン」には脂肪燃焼を促進させる効果があり、摂取することで肥満予防効果が期待できます。また大豆に含まれる「レシチン」は肝臓での脂質代謝を上げて、悪玉コレステロールを下げる効果があり、動脈硬化予防が期待できます。
骨密度の高い強い骨を作る
骨は、古くなった成分を壊して骨のしなやかさを保つ「骨吸収」と、食べ物から摂取したカルシウムが血液から骨へと運ばれる「骨形成」で新陳代謝を行っています。特に女性は更年期以降、骨量の維持に関与している「エスロトゲン」の分泌が減ってしまうため、「骨吸収」を抑えて、丈夫な「骨形成」を維持することが難しくなってきます。骨量が減って骨が弱くなると、骨折や骨粗鬆症のリスクが高まります。「エストロゲン」は骨からのカルシウムの溶出を抑えてくれます。
乳がんリスクを下げる
乳がんの多くは「エストロゲン」の影響を受けていて、分泌量が多いほど発症リスクが高まります。大豆イソフラボンは「エストロゲン」が不足している時には補う作用を発揮し、逆に過剰にある時には抑制する作用を兼ね備えています。
男性の更年期の症状を緩和
睡眠障害・性欲減退・ED・疲労感・不安・イライラ・・・こうした更年期の症状を和らいでくれます。男性ホルモン「テストステロン」の分泌量が年齢とともに減少してバランスが壊れることによって引き起こされます。
前立腺肥大
活性型男性ホルモン「ジヒドロテストステロン」が60代ころから、一転「悪玉男性ホルモンになってしまうことにより、前立腺を肥大化させやすくなります。この前立腺肥大症の予防にもイソフラボンは効用的です。前立腺がんのリスクを減少させる可能性も示唆されています。
【男性】大豆イソフラボンを過剰摂取すると現れる症状
男性乳房が膨らむ
・症状の特徴
男性乳房が膨らむ
大量に摂取するとエストロゲンのような効果が高まり、乳房肥大化の副作用を引き起こす可能性があります。
【女性】大豆イソフラボンを過剰摂取すると現れる症状
子宮内膜症
閉経女性が大豆イソフラボン1日150mgを5年間摂ったところ、子宮内膜症が発症したという報告があります。直ちに健康被害に結びつくわけではありません。
閉経前女性の月経期間の延長
卵巣機能の衰えによってホルモンバランスが乱れ、生理が長引くことがあります。
甲状腺機能低下
実際には、かなりの大量の大豆やサプリメント等で、毎日継続的に大量に摂取することがなければ問題はありません。しかし、大豆製品の摂取は甲状腺ホルモン剤の吸収を抑制することは報告されています。甲状腺ホルモン剤を内服している方は、内服のタイミングなど担当医と相談すると良いですね。
【妊娠中の女性】大豆イソフラボンを過剰摂取すると現れる症状
妊婦についてはどのくらいの大豆イソフラボンの摂取であれば胎児に影響がないのか、現時点では科学的に明らかになっていません。そのため、妊婦が、日常の食生活で食べている豆腐・納豆・煮豆・味噌などの大豆製品に加えて、サプリなどの特定保健用食品により、上乗せして大豆イソフラボンを摂取することは推奨されていません。日常の生活の中で他の食品とともに、大豆製品をバランス良く食べることに気を付ければ心配する必要はありません。
「大豆イソフラボンの過剰摂取」についてよくある質問
ここまで大豆イソフラボンの過剰摂取を紹介しました。ここでは「大豆イソフラボンの過剰摂取」についてよくある質問に、Medical DOC監修管理栄養士がお答えします。
大豆イソフラボンの一日の摂取上限量について教えてください。
田中 純子
食品安全委員会のリスク評価では、特定保健食品としての大豆イソフラボンの安全な1日の上乗せ摂取は30mg/日以内に抑えるべきとしています。
特定保健食品等を合わせて大豆イソフラボンの安全な1日摂取目安量の上限値は70mg～75mgとしています。万が一超えても、直ちに健康被害に結びつくというものではありません。
まとめ
日本人は、豆腐・納豆・煮豆・味噌などの「伝統的な大豆食品」について、日常生活における長い食経験があります。これらの大豆食品を召し上がることによる大豆イソフラボンの健康への有害な影響を過剰に心配する必要はないようです。健康面・美容面に非常にうれしい効果があり、ダイエット効果もあるとされている大豆製品を是非、今後の食卓の一品として追加してみて下さい。
