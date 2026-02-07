IMP.基俊介×佐々木美玲×落合モトキ主演ドラマ『ぴーすおぶせーふ』キービジュアル＆予告映像解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

基俊介（IMP.）、佐々木美玲、落合モトキがトリプル主演を務めるドラマ『ぴーすおぶせーふ』（3月10日スタート）のキービジュアルと予告動画が解禁となった。

■OP曲はSHE’S、ED曲はIMP.が担当

『ぴーすおぶせーふ』は、2022年にドラマ、2023年に舞台が上演され、大ヒットを記録した『ぴーすおぶけーき』のキャスト・スタッフが再集結した完全新作ドラマ＆舞台連動企画。シリーズ第2弾となる本作では、謎の組織による国会占拠事件をきっかけに、タイプの異なる3人の“事なかれ主義者”が、逃げたいのに巻き込まれながらも、関わりたくないのに真相へと近づいていく姿を描きつつ、3人の会話劇で笑いを届けるストーリーとなっている。

公開されたキービジュアルは、主演3人が正装で銃を構える姿を印象的に配置し、一瞬、本格派のサスペンスかと見紛うほどのクールな仕上がりに。しかし、そこに躍るキャッチコピーが、一気に『ぴーすおぶせーふ』らしいコミカルな世界観へと引き込む。重厚なビジュアルと軽やかな言葉の“ギャップ”によって、事なかれ主義の登場人物たちが思いも寄らない事態に巻き込まれていく物語の魅力を伝えている。

併せて公開された予告動画では、基俊介演じる黒島くん（黒島結人）のアクションシーンや、主演3人が愉快に歌い踊るシーンが展開され、シリアスな国会占拠事件に巻き込まれる事なかれ主義の3人のギャップが印象的に描かれている。彼らの軽やかなやりとりと予測不能な展開に、思わず笑ってしまうシーンが満載。解禁された追加キャストの姿も登場し、キャラクターの個性が際立つシーンがいくつも盛り込まれ、物語がどのように展開するのか、ますます期待が高まる映像に仕上がった。

予告動画内では、オープニング楽曲とエンディング楽曲も解禁。

オープニング楽曲は、SHE’Sの「Good Life」。本作のために書き下ろされた楽曲で、SHE’Sらしい透明感のあるメロディとドラマとリンクした歌詞で作品を彩る。SHE’Sは美しいピアノ旋律と透明感のあるサウンドが特徴の4人組ピアノロックバンド。繊細な言葉と壮大なアレンジで、日常に寄り添うエモーショナルな音楽を届ける。

エンディング楽曲は、IMP.の「STRANGER」（3月9日配信リリース）。力強いメッセージが込められた歌詞とシンセポップサウンドをベースに、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディの楽曲となっている。IMP.は高いダンススキルと表現力を武器に活動する7人組グループ。音楽活動を軸に、メンバーそれぞれが俳優業やバラエティ番組でも活躍の場を広げている。

■SHE’S、IMP. コメント

■追加キャスト解禁

このたび、追加キャストも解禁。前作から続投の吉田ウーロン太、柊木陽太、新キャストとして山崎樹範、田辺桃子、wink first（TRAINEE）、愛来が決定した。

山崎樹範は、ドラマ・映画・舞台と幅広く活躍する実力派俳優。確かな演技力と柔軟な表現で、コミカルな役柄から重厚な人物像まで自在に演じ分け、数多くの作品で高い評価を受けている。本作では、カイザー軍団の末端構成員のおじさん・赤松を演じる。

田辺桃子は、ドラマ・映画・CMで活躍する俳優。透明感のある佇まいと確かな演技力を武器に、等身大の人物像から複雑な心理描写まで幅広く表現し、注目を集めている。本作では、元アイドルで国会の天使とも言われている女性官房長官・藍谷愛子を演じる。

吉田ウーロン太は、コントグループ・フラミンゴのメンバーで、俳優・声優・脚本家とマルチに活動。独特の存在感と緩急ある演技で、コメディからシリアスまで幅広い役柄を演じ分ける実力派として評価されている。本作では、等々力総理を演じる。

柊木陽太は、映画・ドラマを中心に活躍する若手俳優。繊細な表情表現とまっすぐな演技が持ち味で、物語に瑞々しい空気感をもたらす注目株。本作では、佐々木美玲演じる灰原さんの弟・灰原緑を演じる。

wink first（TRAINEE）は、TOBE所属、平均年齢13.6歳の5人組グループ。フレッシュな感性と個性を活かし、音楽やパフォーマンスを通してあらたな表現に挑戦。次世代を担う存在として期待を集めている。本作では、中学生5人組YouTuber・タンバリントランポリンを演じる。

愛来は、モデルや俳優、バラエティ番組に出演。若い世代を中心に注目を集める存在。本作では、緑が憧れる女子高校生・紺野さんを演じる。

■追加キャスト コメント

■番組情報

日本テレビ『ぴーすおぶせーふ』

03/10（火）スタート

毎週火曜24:59～ 初回25:09～

※関東ローカルにて放送

※放送終了後Hulu／TVerにて見逃し配信

出演：基俊介（IMP.） 佐々木美玲 落合モトキ

田辺桃子 吉田ウーロン太

柊木陽太 wink first（TRAINEE） 愛来

山崎樹範

脚本：宮本武史

監督：保母海里風 船谷純矢

(C)NTV/AX-ON

ドラマ『ぴーすおぶせーふ』番組サイト

https://www.ntv.co.jp/pos/