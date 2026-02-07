中国のSNS・小紅書（RED）に1月31日、「2026年になったというのに、なぜ中国アニメはいまだに日本アニメに追いつけないのだろうか」と題した投稿があり、ネットユーザーから意見が寄せられている。

投稿者は、「中国では、子どもの頃に日本アニメを見ていなかった人が大人になってアニメを見る習慣を身に付けるのは本当に難しい。『アニメは子ども向けだけのものではない』とよく言われるが、正直なところ、20歳を過ぎてから突然アニメを大量に見るようになった人を、私はほとんど知らない。つまり現在の中国アニメは、その多くが日本アニメの視聴者層を奪う形でしか観客を増やせておらず、論理的に言えば、中国アニメの視聴者は日本アニメ視聴者の部分集合に過ぎない」とつづった。

その上で、「近年になって優れたアニメ作品は確かに登場しているものの、作品単体の総合的な完成度では、依然として大きな差がある。漫画に話を戻すと、日本の漫画はやはり非常に面白く、読者自身がテンポをコントロールできる点で、日本の漫画は日本のアニメより一段上にあると言える。一方で、中国の漫画家が単行本だけで大きな収益を得るのは非常に難しい。年前には香港や台湾の漫画家がそれを成し遂げたこともあったが、今ではそれもほぼ不可能になっている」と述べた。

この投稿に対して、中国のネットユーザーからは「中国アニメの題材はファンタジー系に偏りすぎていると思う」「中国アニメは表情や声に感情がなく、優れたキャラクターを出せていない」「設定、物語、演出、戦闘、アフレコ、音楽など、中国アニメが追いつくべき部分はまだまだ多い」「中国アニメの最大の欠点は母語が不自然なこと。キャラクターが中国語を話すと、街角の雑多な雰囲気を感じる」「なぜか中国アニメの3Dはすごく偽物っぽく見えて、2Dほど心地よく感じない。なぜ皆3Dを使いたがるのか分からない」などと、物語や表現形式の課題に関する指摘が寄せられた。

また、「日本と中国の差はもうほとんどなくなってきているし、多くの日本アニメには中国人の手が入っていることもある。しかし最大の差は市場にある。中国の市場ではファンタジー作品でしか採算が取れない。中国で学園を題材にしたアニメを作ったとして、どれだけの人が見るだろうか。日本のように細かくジャンルを分けた市場を作ろうとしても、採算が取れないから自然に誰も作らなくなる」「中国アニメはもっと具体的な地名や地域の描写を許すべきだ。日本アニメはこうして成長した。日本アニメの内容は覚えていなくても、多くの地名は覚えている。例えば箱根、神奈川、名古屋、大阪、歴史的人物や事件もだ。中国アニメには具体的な地名がほとんどなく、国内外で観光地や史跡を宣伝するのが難しい」と分析する声も集まった。

さらに、「日本には中国のような規制や抑圧がないからどんな題材でも自由に作れる」「ストーリーや題材に対する制約が多すぎて、中国アニメはまだ子ども向け中心になっている」「日本アニメは審査に通す必要がないだけ。中国にも才能がある人材は多い。問題は制作側ではない」「多くの人はアニメが産業であることに気付いていない。中国には成熟した産業チェーンがなく、ほとんどの部分は資本に搾取されてお金にならない段階にある。私たちに欠けているのは尾田栄一郎氏や青山剛昌氏のような良い物語を書ける作者ではなく、京都アニメーションやufotable、トリガーのような本当に能力のある制作会社だ」と、中国の規制体制や産業構造に言及したコメントも多く見られた。

一方で、「以前は確かに差があったが、今の日本アニメも正直あまり良くない」「今は中国アニメの方が面白いよ。日本アニメはとっくに衰退している」「10年以上日本アニメを見てきたが、2020年から中国アニメに切り替えて、日本アニメはもう見ていない」「もう26年なのに、日本アニメは1996年の日本アニメにまだ追いつけていない。結局差はどこにあるのか」「今の状況はほとんど同じだ。ここ数年、まともな日本アニメはほとんど出ていない。『鬼滅の刃』だけが（アニメ市場を）支えている」「いや、今はアニメ関連市場が逆転してきている。大量の中国の人工知能（AI）作品が市場を占めていて、日本アニメはもうそんなに人気がない。せいぜい懐かしむ程度だよ」との反論も寄せられた。（翻訳・編集/岩田）