人気デュオ「コブクロ」の小渕健太郎（48）が6日、自身のインスタグラムを更新。人気シンガーソングライターとのツーショットを披露した。

「優里君と、夕方からダーツして（上手！） ご飯を食べて、エンタメショーを鑑賞」とつづり、シンガーソングライターの優里とのツーショットを公開した。

「先日の横浜でのライブの話や、お互いの曲作り、旅の話や、暮らしの話、どうでも良い話、笑 あっという間の楽しい時間でした」とつづった。

「とても興味深かったのは、優里君の最近の曲作りの話。『そっか！そんな風に作るの楽しいな！』っていう嬉しいヒントを貰いました」と後輩から刺激を受けた様子。「お互いがお互いの音楽に感じてる想いを素直に語り合い、また、音楽人同士としてのリスペクトが深まりました」と記した。

「近々、曲作りです。よし、頑張るぞ！！ありがとう優里君！」と呼びかけた。

この投稿に、ファンからは「ツーショットも嬉しい」「推し同士が仲良いの嬉しすぎます」「素敵すぎますね」「素敵な写真をありがとうございます」「優里くんとデートだったんですね」「大好きな2人の写真」「いい笑顔」「心許してお付き合いできてるって素敵な関係ですね」「お互いにリスペクトし合う仲になったのですね」などのコメントが寄せられている。