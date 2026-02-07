オリックスの新外国人投手のショーン・ジェリー投手（28＝前ジャイアンツ）が7日、キャンプ地の宮崎で入団会見を行った。

大リーグでは史上最高タイの身長2メートル11だったが、登録は2メートル13となった。これについて問われ「メジャーの公称ではなぜかわからないけど低く記載されてしまうんだ。今は成長してないよ。ちゃんと止まってくれたらいいんですけど」との回答。実際は単独の史上最高だった、というのが実情だったようだ。

6日に来日したばかりだが「ホテルでシャワーを浴びる時は座らなきゃいけないことはわかった」とすでに学び？も得た。「トレーナーに“ヘルメットを用意してくれ”とお願いしたよ」とジョークで和ませる一方で、日本でやりたいことについては「全て」とグラウンド内外で貪欲に吸収する意気込みを示した。

22年にメジャーデビューし、24年は救援で自己最多の58試合に登板した。通算成績は93試合で7勝8敗、防御率5・11。最速157キロの速球とシンカー、カットボール、チェンジアップ、スライダーのコンビネーションを武器に、チームでは先発ローテーションの一角を期待されている。

会見後はそのままチーム練習に部分合流。着実に調整のペースを上げていく構えだ。