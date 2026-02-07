人口161人の絶海の孤島に世界が熱狂！ 島民の20人に１人が杜氏、幻の焼酎『あおちゅう』の正体

来島者が人口の５倍！ 絶海の孤島に「世界」が熱狂する理由

人口161人の島に800人が……！ 八丈島から船で２時間30分。ヘリコプターで20分。決して交通の便がいいとはいえない絶海の孤島・青ヶ島。しかし、年１回行われる青ヶ島産の“幻の焼酎”『あおちゅう』の試飲会に世界中から多くの愛好家たちが殺到するという。

「SNSで知り、昨年はデンマークからも３名がやってきました」

こう言うのは、青ヶ島酒造合資会社の代表、奥山晃氏。

なぜ、こんなに人気なのか。それは『あおちゅう』ならではの独特の味わいにある。

青ヶ島村は人口161人と、日本の市町村の中ではもっとも人口が少ないにもかかわらず、杜氏は８人、つまり、島民の約20人に１人が「杜氏」なのだ。しかも、杜氏ごとに味わいが異なるという。そもそもなぜ、こんなに焼酎造りが盛んなのか。

「青ヶ島はお米がとれない土地柄で、サツマイモを主食にしていた時代がありました。そのサツマイモを使って、各家庭で焼酎を作っていたのです」（奥山晃氏、以下同）

1984年に焼酎造りをしていた人たちが集まって、青ヶ島酒造合資会社を設立。そこの工場で焼酎を造るようになったのだとか。

蒸留は機械で行っているが、あとはすべて手作業。麹造りの過程では温度管理などのため、３〜４日は仮眠しかとれない日が続く。大量に造ることができないので、焼酎造りだけでは生活できず、杜氏たちはみな焼酎造りのほかに本業をもっている。

一人の杜氏が造る焼酎は年間1500ℓ〜2000ℓ。“幻の焼酎”といわれるゆえんだ。

日本で唯一「江戸時代の製法」を再現。空気の菌が醸す奇跡の味

「おそらく日本で唯一江戸時代と同じ製法で造っているのが『あおちゅう』だと思います」

焼酎を造る工程はこうだ。

まず麦を蒸し、空気中にある自然の麹菌で麹を造る。次に仕込んだ麹に水と、蒸したサツマイモを加え、古くから蔵に住みついている酵母で発酵させる。ふつうは麹と水に酵母を加えた段階で一次もろみを造り、１週間ほどおいて発酵させ、その後サツマイモなどの主原料を加えて二次もろみを造るが、ここではすべての原料を混ぜて仕込む「どんぶり仕込み」が行われている。

発酵が完了したら蒸留だ。もろみを加熱して、アルコールを蒸気として取り出す。

「最近は、メーカーから購入した培養麹を使うのが一般的ですが、うちは麹菌も酵母菌も蔵についているものを使っています。空気中にある菌が自然について、発酵していくんです。だから、理想の味を目指しても、なかなかそうはならない。難しいところです」

気候や気温によって発生する麹菌や酵母菌は変わる。そのため毎年味が変わるのだという。

本業は別！ ８人の杜氏が「芋作り」から命を懸ける“幻の焼酎”

それにしても、同じ工場で造っているなら、なぜ杜氏ごとに味が変わるのだろう。

「一般に芋焼酎は、焼酎用のサツマイモを使うのですが、ここでは紅あずま、紅はるか、シルクスイートなど食用のサツマイモを使っています。それを何種類か混ぜて使うのですが、どの芋を使うかは杜氏によって異なります」

なんと、杜氏さんたちはサツマイモ作りから自分たちの手で行っているのだとか。中には紫芋を栽培している人もいるという。

「いろいろな芋で試してみたいという人が多いんです」

杜氏は一人一人、自分の“麹室”を持っているから、その室にどんな菌がつくのかによっても、味は変わる。その結果、ライチのような香りがするもの、ラム酒のような味わいのもの、針葉樹のような香りのものなど、独特の味わいの『あおちゅう』が生まれるのだという。

仕込みの時期が近づくと、役場の職員や学校の先生までもが、手があいていればサツマイモ掘りに駆けつける。さらには、本島のファンが、わざわざ手伝いに訪れることすらあるという。

問題は後継者。現在８人いる杜氏は、いちばん若くて50代半ば。80代の人もいるとか。

「『あおちゅう』は、日本で唯一江戸時代から続く伝統製法を守っている焼酎です。焼酎造りだけで生活できるように販路を広げ、後継者を増やしていきたいと思います」

取材・文：中川いづみ