「おい、何見てんだおめえ！」

【貴重写真】特攻服にパンチパーマという暴走族の総長時代の塚原さん。背中一面の刺青に、胸元の「不撓不屈」も

“開始5分で暴走族あがりの男性2人がつかみ合いの喧嘩をする恋愛リアリティショー”としてNetflixのランキング1位を独走した『ラヴ上等』。

中でも多くの視聴者の目を引いたのは乱闘した1人で、「つーちゃん」と呼ばれた塚原舜哉さん（31）だ。

宇都宮でキャバクラを経営し、「最終学歴は少年院」で喧嘩っぱやい。だがヤンキー11人がひとつ屋根の下で暮らす14日間の共同生活の中で悩む仲間に声をかけ、惚れた女性に不器用にまっすぐ向き合う男の姿が共感を集めた。

小学生からグレ始め、暴走族「暴霊」の総長だったという「つーちゃん」は、どうやって今の人間になったのか。本人に話を聞いた。



「ラヴ上等」で多くの人から共感を集めた塚原舜哉さん ©︎文藝春秋

◆◆◆

「服も衣装じゃなくて自前の特攻服」

――『ラヴ上等』おもしろかったです。「何見てんだおめえ！」出会って5秒で掴み合いの喧嘩になるシーンの緊張感がすごかったです。

塚原 サンマル（30歳）にもなって、後から観返したら本当にハズいですね。

――あまりにも衝撃的なスタートでした。

塚原 服も衣装じゃなくて自前の特攻服です。気合い入れていこうと思って10代の頃に着てたものを引っぱり出しました。車もちらっと映ってたみたいなんですけど、あれは私物の2代目センチュリーです。フェンダーミラーの車に乗りたくて買ったんですよ。

――あの特攻服は私物だったのですね。「暴走族の元総長」とも紹介されていましたが、どんな風に育ったのかお聞きしていいですか。

塚原 栃木の宇都宮で生まれて、そのまま宇都宮で育ちました。1歳ぐらいで親父がいなくなって、そこからはずっと母親と2人でしたね。

――いなくなるとは、いきなりハードです。ひとり親家庭だったのですね。

塚原 母親も昔やんちゃだったみたいで、俺には真面目になってほしかったらしくて。小学校の頃から英語やそろばんの塾に家庭教師までつけられて、ガチガチに勉強させられました。でもどれも全然向いてなくて、それで踏ん切りがついて小学校の終わりからグレちゃってました。

――小学生でグレるというのは早い方なのでは。

塚原 「不良かっこいいな」って思っちゃったんですよね。地元の先輩の影響もあったし、『クローズ』とか『ドロップ』みたいな不良映画の影響もあって。

「高校デビュー、大学デビュー、社会人デビューとかはマジでダサい」

――学校にはしっかり通っていましたか。

塚原 学校は友達もいたし嫌いではなかったですね。地元の仲間が「一緒に行こうぜ」とうるさいからとりあえず行くんですけど、でもやっぱり馴染めないから黒板に「塚原帰ります」と大きな文字で書いて帰っちゃったり。中学まではずっとそんな感じでした。

――ほぼ不登校状態で、高校には進学できたのですか。

塚原 一応1個だけ受かって入ったんですけど、1年の夏休み明けに退学になりました。でも自分の周りは4月とか5月とかでぼろぼろ退学してたんで、夏休みまでよくもった方だと思います。その後は別の通信みたいなとこに入って、バイク通学しても何も言われないような自由な学校だったんでそのまま卒業しました。

――高校は卒業してよかったと思いますか。

塚原 当時から学校は「こんなことして何になるんだ」と思ってたんですけど、今でもあの経験が役に立ったのかどうかはよくわかんないですね。ヤンキーの世界では若いうちに好き勝手やって、早く卒業して社会に貢献できる大人になるのがかっこいいんですよ。高校デビュー、大学デビュー、社会人デビューとかはマジでダサいと思ってました。

――好き勝手やる。それで暴走族の道へいかれたと。

塚原 「暴霊」っていう地元の暴走族に入った時はまだ高校で、16か17のときでした。中学卒業したらすぐ入るやつが多いんですけど、自分はちょっと遅い方で。宇都宮にはいくつかチームがあったんですけど、中学のときお世話になってた先輩もいた「暴霊」一択でしたね。

――暴走族は具体的にどのような活動をするのでしょうか。

塚原 まず暴走行為ですよね。喧嘩も日常茶飯事だったし、暴走族じゃないのにノーヘルで運転してるやつを取り締まったり。あとは「エンダン」っていうのがよくありましたね。

――「エンダン」？ どういう漢字なんですか。

塚原 そういえば漢字で書いたことないすね。サンズイの演に、ダンはなんだっけ。とにかくエンダンっていうのは祭りの時に暴走族が集まって、特攻服を着て丸を作って座るんですよ。その真ん中に1人ずつ立って、ぐるぐる回りながら自己紹介する。その時の声のボリュームとワードセンスで気合を測られる。声ちっちゃいとブーイングがきたり。

――どんなことを言うんですか。

塚原 「喧嘩上等、誰でもいいからかかってこい」みたいな、みんな大体おんなじですね。自分も「年少（少年院）も上等だし、鑑別も上等だ」とか言ってました。割と得意な方でしたね。その頃から「負けない人生・負けない気持ち」もよく言ってました。

「暴走族に入ると先輩方がいて理不尽に殴られるし、ルールも細かくて」

――そこで測られた「気合」で総長が決まる？

塚原 そうかもしれませんね。自分は12代目なんですけど、11代目の総長が引退するときに「次はお前」と指名があって。入って1年ぐらいでしたけど、気合も結構入れてたんで、気にかけてくれてたんですかね。

――暴走族は厳しい世界だと聞きますがスピード出世ですね。

塚原 いやバカ厳しいですよ。「縦社会ってこういうことか」と驚きましたし、実際何人も飛びましたもん。仲間うちでやんちゃしてるだけなら何でもありなのに、暴走族に入ると先輩方がいて理不尽に殴られるし、ルールも細かくて。

――どんなルールがあったのですか？

塚原 たとえば電話は3時間以内に折り返さないと殴られます。しかも深夜2時とかにかかってきたりして、朝5時までには折り返さないといけないのでタチ悪いですよ。まあ結局一発で電話出ないと怒られましたけどね（笑）。あと「暴霊」は髪型も厳しくて、金髪も長髪も禁止でパンチパーマかアイパー。同世代でパンチなんて誰もいませんよ。ピアスもネックレスもだめだし、学校よりゴリゴリに厳しかった。

――それでもバイクはやっぱり派手なのですか？

塚原 前にロケットがついて、後ろは三段シート。マフラーも音が一番うるさい仕様にして、ハンドルは絞りハンドルっていうクソ運転しにくいやつ。ザ・暴走族みたいなバイクでしたね。

――バイクを持つためにはお金もかかるのでは。

塚原 昼間は通学もないんで大工とか引っ越し屋とかの仕事をしてました。バイクは30万〜60万、特攻服が30〜40万ぐらいですかね。

「鉄パイプや安全靴でボコボコにされた時は『これ死んだわ』と思いましたね」

――暴走したり喧嘩したりするなかで、一番危なかったのはどんな時ですか。

塚原 仲間とバイクで走ってると、ヤクザさんなのか何なのか知らないけど車で追い回されることが時々あったんですよ。それで車に突っ込まれたり、車を避けようとしてバイクで80キロぐらいでガードレールに突っ込んだこともありました。喧嘩だと鉄パイプや安全靴でボコボコにされた時は「これ死んだわ」と思いましたね。

――当時の宇都宮の暴走族はモテたのですか。

塚原 いや、モテませんね。だいたいパンチパーマですし。同世代はみんなおしゃれに金髪とか茶髪にしてるのに、こっちは真っ黒で、柄も悪いし。俺が女の子だったら絶対嫌ですよ、暴走族なんて（笑）。

――真面目な子に育てようとした1人息子が着々とグレていくことに、お母様の反応はどうでしたか。

塚原 相当怒られましたね。何回か、母親自身が警察に通報することもありました。団地の部屋でみんなで溜まって爆音で音楽を流してたら警察が来て、「なんで来たんだよ」って聞いたら「お前んとこの母親が呼んだんだよ」って。

――やはり、だいぶ手を焼いていた。

塚原 中学のときなんか、母親に「好きなもの買ってあげる」と言われて車に乗せられて、走ってるうちに寝ちゃったんですよ。「着いたよ」って起こされたらスーパーでも何でもなく、児童相談所みたいなところだったこともありました。本当に悪い道に行かせたくなかったんでしょうね。

――それでもグレるのが止まらなかった頃、どういう気持ちだったんですか。

塚原 毎日「死んでもいい」と思いながら過ごしてました。10代の頃なんか「死んでなんぼ」ぐらいの勢いで。気合を入れていかないとかっこ悪いし、死んでもいいイコール無敵だと思ってたんで。

――死ぬ気で悪さをしていたら、少年院へ入ってしまったのですね。

（二瓶 仁志）