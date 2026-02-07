オリックスの新外国人、ショーン・ジェリー投手＝前ジャイアンツ＝が７日、キャンプ地の宮崎・ＳＯＫＫＥＮスタジアム内で入団会見を行った。メジャー通算９３試合で７勝８敗、防御率５・１１。何よりの魅力は、規格外といえるサイズだ。２５年までの公称はメジャー史上最長身の２１１センチだったが、球団の発表ではさらに高い２１３センチ。超ＢＩＧな右腕は「電球の交換は承ります（笑）」と天井を触り早速、“つかみ”に成功した。

会見で盛り上がったのは、やはり身長の話題だ。「メジャーの方ではいつも、なぜか低く記載されてしまうけど、実際は２１３センチです。ちゃんと身長が止まってくれたらいいんですけど…（笑）」と冗談交じりに説明。身長の伸ばし方については「子どもたちにもよく聞かれる。『野菜を食べろ』とか『牛乳を飲みなさい』とか皆さん言うけど、そこはちょっと本当に分からなくて…。もしかしたら飲んでいた水が違ったのかもしれない（笑）」と話した。

６日に来日し「ホテルでシャワーを浴びる時に座らないといけない」と、日本の“洗礼”も浴びた様子。「トレーナーにヘルメットを用意してもらおうと思います」と、すでに“危機管理”も意識した。

打者の手元で動く常時１５０キロ超の直球が魅力で、変化球はシンカー、カットボール、チェンジアップ、スライダーを操る。球団は先発ローテ候補として期待。「常にアグレッシブにチームの勝利に貢献できるところを見てもらいたい。リリースポイントとかでもかく乱できると思うので、自分の武器としてやっていきたい」と気合を込めた。

◆ショーン・ジェリー（Ｓｅａｎ Ｈｊｅｌｌｅ）１９９７年５月７日、米国生まれ。２８歳。マトメディ高からケンタッキー大を経て、１８年のＭＬＢドラフト２巡目でジャイアンツ入り。２２年にメジャーデビュー。同年は３Ａで２２試合に先発し、６勝。メジャー通算成績は９３試合で７勝８敗、防御率５・１１。２１３センチ、１１３キロ。右投右打。